Negocio en Venta en Bogazliyan, Turquía

bienes raíces comerciales
Negocio listo 250 m² en Yogunhisar, Turquía
Negocio listo 250 m²
Yogunhisar, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 250 m²
Key benefits: You become the owner of a registered brand with the possibility of issuing a f…
$165,000
Negocio listo 144 m² en Yogunhisar, Turquía
Negocio listo 144 m²
Yogunhisar, Turquía
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 144 m²
A unique format: coffee shop + floristry = a popular place for meetings, photo sessions and …
$98,000
