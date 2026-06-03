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Alquiler a largo plazo de villas con vistas al mar en Bodrum, Turquía

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1 propiedad total found
Villa de 5 habitaciones en Bodrum, Turquía
Villa de 5 habitaciones
Bodrum, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 340 m²
Número de plantas 2
Villa de Lujo de 4 Dormitorios en Alquiler en Bodrum Yalıkavak Esta villa con vistas al mar …
$28,732
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