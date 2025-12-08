Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Bağlar
  4. Residencial
  5. Villa

Villas en venta en Baglar, Turquía

Villa Borrar
Eliminar
2 propiedades total found
Villa 4 habitaciones en Baglar, Turquía
Villa 4 habitaciones
Baglar, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 592 m²
$16,24M
Dejar una solicitud
Villa 6 habitaciones en Baglar, Turquía
Villa 6 habitaciones
Baglar, Turquía
Habitaciones 6
Nº de cuartos de baño 3
Área 375 m²
$32,91M
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir