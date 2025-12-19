Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Aksu
  4. Alquiler a largo plazo
  5. Tienda

Arrendamiento a largo plazo tiendas en Aksu, Turquía

Tienda Borrar
Eliminar
2 propiedades total found
Tienda 220 m² en Aksu, Turquía
Tienda 220 m²
Aksu, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 220 m²
Piso 1/3
Tienda en Alquiler en Antalya Altıntaş Viva Defne Situada en el barrio de Altıntaş, en el co…
$2,323
por mes
Dejar una solicitud
Tienda 1 085 m² en Aksu, Turquía
Tienda 1 085 m²
Aksu, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Área 1 085 m²
Piso 1/3
Espaciosa Tienda en Alquiler en Antalya, Altıntaş Viva Defne La tienda se encuentra en Viva …
$10,088
por mes
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir