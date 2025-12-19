Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Aksu
  4. Alquiler a largo plazo
  5. Apartamento

Arrendamiento a largo plazo pisos y apartamentos en Aksu, Turquía

Apartamento Borrar
Eliminar
10 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Aksu, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Aksu, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 95 m²
Piso 1/8
Apartamento en Alquiler en el Proyecto Viva Defne en Antalya Altıntaş Este apartamento de 2 …
$610
por mes
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Aksu, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Aksu, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 95 m²
Piso 1/8
Nuevo Apartamento en Alquiler en el Proyecto Viva Defne en Altıntaş Antalya Este apartamento…
$586
por mes
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Aksu, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Aksu, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 95 m²
Piso 3/8
Apartamento de 2 Dormitorios en Alquiler en el Complejo Viva Defne en Antalya Aksu Ubicado e…
$633
por mes
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Aksu, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Aksu, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 95 m²
Piso 5/8
Apartamento de 2 Dormitorios en Alquiler en el Complejo Viva Defne, Altıntaş Situado en el b…
$727
por mes
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Aksu, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Aksu, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 95 m²
Piso 2/8
Apartamento en Alquiler Cerca del Mar en Antalya Proyecto Viva Defne Este apartamento de 2 d…
$633
por mes
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Aksu, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Aksu, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 95 m²
Piso 5/8
Moderno Apartamento en Alquiler en Viva Defne Altıntaş Antalya El apartamento de 2 dormitori…
$657
por mes
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Aksu, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Aksu, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 95 m²
Piso 6/8
Apartamento de 2 Habitaciones en Alquiler Cerca de la Playa en Altıntaş Viva Defne Site Este…
$657
por mes
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Aksu, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Aksu, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 95 m²
Piso 2/8
Nuevo Apartamento de 2 Habitaciones en Alquiler en el Proyecto Viva Defne de Antalya Altınta…
$633
por mes
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Aksu, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Aksu, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 95 m²
Piso 2/8
Apartamento con Balcón en el Proyecto Viva Defne de Altıntaş, Antalya El apartamento de 2 do…
$703
por mes
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Aksu, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Aksu, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 95 m²
Piso 7/8
Apartamento con arquitectura moderna en el complejo Viva Defne en Altıntaş El barrio de Altı…
$727
por mes
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir