  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Akçaabat
  4. Residencial
  5. Dúplex

Dúplex en venta en Akcaabat, Turquía

Dúplex 7 habitaciones en Osmanbaba, Turquía
Dúplex 7 habitaciones
Osmanbaba, Turquía
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 300 m²
Piso 8/8
Apartamento Dúplex en un Complejo de Dos Bloques en Trabzon Akçaabat Söğütlü El apartamento …
$394,232
Dúplex 7 habitaciones en Akcaabat, Turquía
Dúplex 7 habitaciones
Akcaabat, Turquía
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 260 m²
Piso 17/17
Amplio Apartamento Dúplex en el Proyecto Panorama 61 en Trabzon Akçaabat Este elegante proye…
$394,232
