Arrendamiento a largo plazo pisos y apartamentos en Aegean Region, Turquía

4 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Bodrum, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Bodrum, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Número de plantas 2
Apartamento Amueblado en Alquiler en Queen Residence, Bodrum Gümbet Situado en el centro de …
$827
por mes
Apartamento 3 habitaciones en Bodrum, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Bodrum, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 95 m²
Piso 2/2
Apartamento Amueblado de 2 Dormitorios en un Complejo en Bodrum Bodrum, un distrito de la pr…
$2,365
por mes
Apartamento 3 habitaciones en Didim, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Didim, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 110 m²
Apartamento de 3 dormitorios moderno y lujo totalmente amueblado disponible para alquiler a …
$748
por mes
Apartamento 2 habitaciones en Didim, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Didim, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 90 m²
Moderno apartamento en planta baja de 2 dormitorios en Altinkum – Apartamento amplio con gra…
$534
por mes
Parámetros de las propiedades en Aegean Region, Turquía

