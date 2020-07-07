Complejo residencial Nue Z Square

Condominio moderno con ubicación perfecta!

Gran inversión en la zona en desarrollo de Bangkok!

Nue Z-Square Suan Luang es un condominio elegante de baja altura del desarrollador Noble Development, combinando funcionalidad, diseño moderno y un precio asequible. El proyecto es ideal para jóvenes profesionales, nómadas digitales e inversores que buscan una vivienda cómoda en un área prometedor.

Amenidades de lujo para una vida cómoda: vestíbulo en el estilo de "espacio ritmico" - diseño elegante y tecnológico, zona de coworking, gimnasio X-Cite, piscina Z-Cret Pool & Play, zona de jardín y barbacoa, terraza en la azotea.

Ubicación ideal:

600 m a Suan Luang Rama 9 (línea amarilla BTS)

- cerca de centros comerciales, cafeterías, mercados;

10 escuelas internacionales en 15 minutos (Berkeley, Raffles American School)

- cerca de hospitales (Hospital de Thainakarin, Hospital Sinfato);

- Suan Luang Rama IX Park - un lugar para correr y descansar;

- A 20 minutos del aeropuerto de Suvarnabhumi.

Llame o escriba, responderemos todas sus preguntas!

* El coste puede variar dependiendo del curso.