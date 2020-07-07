  1. Realting.com
  2. Tailandia
  3. Bangkok
  4. Complejo residencial Nue Z Square

Complejo residencial Nue Z Square

Bangkok, Tailandia
de
$58,490
;
13
Dejar una solicitud
ID: 27443
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 19/8/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Tailandia
  • Ciudad
    Bangkok

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Número de plantas
    Número de plantas
    8

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Русский Русский

Condominio moderno con ubicación perfecta!
Gran inversión en la zona en desarrollo de Bangkok!

Nue Z-Square Suan Luang es un condominio elegante de baja altura del desarrollador Noble Development, combinando funcionalidad, diseño moderno y un precio asequible. El proyecto es ideal para jóvenes profesionales, nómadas digitales e inversores que buscan una vivienda cómoda en un área prometedor.

Amenidades de lujo para una vida cómoda: vestíbulo en el estilo de "espacio ritmico" - diseño elegante y tecnológico, zona de coworking, gimnasio X-Cite, piscina Z-Cret Pool & Play, zona de jardín y barbacoa, terraza en la azotea.

Ubicación ideal:
600 m a Suan Luang Rama 9 (línea amarilla BTS)
- cerca de centros comerciales, cafeterías, mercados;
10 escuelas internacionales en 15 minutos (Berkeley, Raffles American School)
- cerca de hospitales (Hospital de Thainakarin, Hospital Sinfato);
- Suan Luang Rama IX Park - un lugar para correr y descansar;
- A 20 minutos del aeropuerto de Suvarnabhumi.

Llame o escriba, responderemos todas sus preguntas!
* El coste puede variar dependiendo del curso.

Localización en el mapa

Bangkok, Tailandia

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Complejo residencial Laguna Beachside
Choeng Thale, Tailandia
de
$955,211
Complejo residencial New high-rise residence with swimming pools and a spa center, Bangkok, Thailand
Bangkok, Tailandia
de
$285,971
Complejo residencial Utopia Karon
Karon, Tailandia
de
$130,769
Complejo residencial New complex of premium villas a few minutes away from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Tailandia
de
$1,05M
Complejo residencial Chastnaya postroyka
Pattaya City, Tailandia
de
$279,259
Está viendo
Complejo residencial Nue Z Square
Bangkok, Tailandia
de
$58,490
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Complejo residencial New residence with a lagoon, a club and a co-working area, Bang Tao, Phuket, Thailand
Complejo residencial New residence with a lagoon, a club and a co-working area, Bang Tao, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Tailandia
de
$222,027
La nueva residencia es un condominio de baja altura de primera clase con una laguna única, club y espacio de co-working en el corazón de Bang Tao.El proyecto combina diseño moderno con estética natural. El complejo incluye 3 edificios hechos de materiales de alta calidad con énfasis en la lu…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools in the picturesque area of Kamala, Phuket, Thailand
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools in the picturesque area of Kamala, Phuket, Thailand
Kamala, Tailandia
de
$1,09M
El complejo consta de 8 villas modernas con 4 dormitorios.Características:terrazajardínpiscinaestacionamientosala de estar exteriorUbicación e infraestructura cercana Una de las zonas más encantadoras de Phuket, Kamala ofrece una gran calidad de vida. Con mucho desarrollo en el barrio en los…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Kompleks Harmonia
Complejo residencial Kompleks Harmonia
Pattaya City, Tailandia
de
$43,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 8
Área 26–51 m²
3 objetos inmobiliarios 3
El nuevo complejo Harmonia es un lugar ideal para una vida tranquila y serena en el centro de la vida urbana de Pattaya. Ubicado en el centro de Pattaya, cerca de las playas. A 100 metros de la compleja parada de autobús, centros comerciales cercanos, supermercados, lugares de entretenimient…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
26.0
58,400
Apartamentos 2 habitaciones
51.0
108,700
Agencia
Риэлтор без границ
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Tailandia
En Tailandia se ha simplificado el proceso de registro para ciudadanos extranjeros
07.07.2020
En Tailandia se ha simplificado el proceso de registro para ciudadanos extranjeros
Mostrar todas las publicaciones