Complejo residencial New complex of villas on the first sea line, 10 meters from the beach, Samui, Thailand

Un complejo residencial premium de 7 villas situado en la zona de Maenam de Koh Samui, a pocos pasos de la pintoresca playa Ban Tai. El proyecto combina lujo, comodidad y privacidad, ofreciendo a los residentes un alto nivel de vida en uno de los lugares más tranquilos y buscados de la isla.

Cada villa tiene su propia piscina y terraza. Las ventanas panorámicas llenan el espacio con aire y luz, creando armonía con la naturaleza circundante. El complejo tiene toda la infraestructura necesaria para una vida cómoda, incluyendo un gimnasio, sauna, estacionamiento.

Alto rendimiento, del 11%.

Frente a la playa.

Desarrollador experimentado que crea residencias premium en lugares de primera calidad.

Área privada y sistema de seguridad.

VentajasUbicación e infraestructura cercana

La propiedad se encuentra a sólo 10 metros de Ban Tai Beach, que se encuentra en el noroeste de Koh Samui y se considera uno de los mejores lugares para unas vacaciones familiares. Es de aproximadamente 1 kilómetro de largo, y la costa está cubierta de arena blanca fina intercalada con conchas. El mar aquí es poco profundo con una entrada suave, lo que lo hace ideal para nadar con niños. El agua es generalmente tranquila y clara, especialmente en la estación seca.