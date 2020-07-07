  1. Realting.com
  4. Complejo residencial New complex of villas on the first sea line, 10 meters from the beach, Samui, Thailand

Complejo residencial New complex of villas on the first sea line, 10 meters from the beach, Samui, Thailand

Baan Mae Nam, Tailandia
$279,239
20
Dirección
Opciones
Descripción
Medios de comunicación
ID: 27408
ID de nuevo edificio en Realting
In CRM: 2473340
ID del nuevo edificio en la web de la empresa
Última actualización: 12/8/25

Localización

  • País
    Tailandia
  • Región / estado
    Provincia de Surat Thani
  • Pueblo
    Baan Mae Nam

Sobre el complejo

Un complejo residencial premium de 7 villas situado en la zona de Maenam de Koh Samui, a pocos pasos de la pintoresca playa Ban Tai. El proyecto combina lujo, comodidad y privacidad, ofreciendo a los residentes un alto nivel de vida en uno de los lugares más tranquilos y buscados de la isla.

Cada villa tiene su propia piscina y terraza. Las ventanas panorámicas llenan el espacio con aire y luz, creando armonía con la naturaleza circundante. El complejo tiene toda la infraestructura necesaria para una vida cómoda, incluyendo un gimnasio, sauna, estacionamiento.

Ventajas
  • Alto rendimiento, del 11%.
  • Frente a la playa.
  • Desarrollador experimentado que crea residencias premium en lugares de primera calidad.
  • Área privada y sistema de seguridad.
Ubicación e infraestructura cercana

La propiedad se encuentra a sólo 10 metros de Ban Tai Beach, que se encuentra en el noroeste de Koh Samui y se considera uno de los mejores lugares para unas vacaciones familiares. Es de aproximadamente 1 kilómetro de largo, y la costa está cubierta de arena blanca fina intercalada con conchas. El mar aquí es poco profundo con una entrada suave, lo que lo hace ideal para nadar con niños. El agua es generalmente tranquila y clara, especialmente en la estación seca.

Localización en el mapa

Baan Mae Nam, Tailandia

