Villa Prestige Villa Phuket

¡Entradas a Phuket y vuelta de regalo!*

Para quién es:

Ideal para quienes buscan una combinación de lujo, naturaleza y tranquilidad. Este proyecto está diseñado para personas exigentes que valoran la comodidad y la exclusividad.

Acerca de la ubicación:

Ubicado en la pintoresca zona de Thalang de Phuket, Prestige Villa Phuket está rodeado de verdes colinas y está cerca de atracciones como el campo de golf Mission Hills Phuket y Laguna Phuket. La proximidad a los servicios esenciales y un acceso de 13 minutos desde el Aeropuerto Internacional de Phuket hacen que este lugar sea perfecto para vivir y vacacionar.

Acerca del proyecto:

Prestige Villa Phuket encarna la vida de lujo. El proyecto ofrece villas de 2, 3 y 4 dormitorios, que van desde 298,47 a 549,91 metros cuadrados, y terrenos de 500,74 a 980,40 metros cuadrados. Las villas combinan un diseño moderno con elementos tradicionales tailandeses. Espaciosas áreas interiores, diseños abiertos y piscinas privadas crean una atmósfera de privacidad y lujo.

Servicios:

Área de barbacoa, CCTV, jardín, estacionamiento, seguridad, piscina, área de yoga.

Atractivo para la inversión:

Las villas en Phuket siguen aumentando su valor gracias al creciente desarrollo turístico y de infraestructuras. No se trata solo de viviendas, sino también de una inversión fiable con un alto potencial de ingresos y un ingreso estable por alquiler.

Las 3 principales características:

Mezcla perfecta de modernidad y tradición en el diseño. Habitaciones amplias y luminosas con ventanas panorámicas. Cerca de las principales atracciones y servicios.

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*Las entradas son un regalo con la compra de cualquier propiedad con nosotros en la isla de Phuket, con un precio desde $100,000.