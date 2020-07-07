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Villa Prestige Villa Phuket

Thep Krasatti, Tailandia
de
$572,459
;
25
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ID: 21941
ID de nuevo edificio en Realting
In CRM: 1001980000
ID del nuevo edificio en la web de la empresa
Última actualización: 11/12/24

Localización

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  • País
    Tailandia
  • Región / estado
    Provincia de Phuket
  • Barrio
    Thalang
  • Ciudad
    Thep Krasatti

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Monolítico
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2025
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    1

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Área vallada

Además

  • Empresa de gestión
  • Tour online

Sobre el complejo

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¡Entradas a Phuket y vuelta de regalo!*

Para quién es:
Ideal para quienes buscan una combinación de lujo, naturaleza y tranquilidad. Este proyecto está diseñado para personas exigentes que valoran la comodidad y la exclusividad.

Acerca de la ubicación:
Ubicado en la pintoresca zona de Thalang de Phuket, Prestige Villa Phuket está rodeado de verdes colinas y está cerca de atracciones como el campo de golf Mission Hills Phuket y Laguna Phuket. La proximidad a los servicios esenciales y un acceso de 13 minutos desde el Aeropuerto Internacional de Phuket hacen que este lugar sea perfecto para vivir y vacacionar.

Acerca del proyecto:
Prestige Villa Phuket encarna la vida de lujo. El proyecto ofrece villas de 2, 3 y 4 dormitorios, que van desde 298,47 a 549,91 metros cuadrados, y terrenos de 500,74 a 980,40 metros cuadrados. Las villas combinan un diseño moderno con elementos tradicionales tailandeses. Espaciosas áreas interiores, diseños abiertos y piscinas privadas crean una atmósfera de privacidad y lujo.

Servicios:
Área de barbacoa, CCTV, jardín, estacionamiento, seguridad, piscina, área de yoga.

Atractivo para la inversión:
Las villas en Phuket siguen aumentando su valor gracias al creciente desarrollo turístico y de infraestructuras. No se trata solo de viviendas, sino también de una inversión fiable con un alto potencial de ingresos y un ingreso estable por alquiler.

Las 3 principales características:

  1. Mezcla perfecta de modernidad y tradición en el diseño.
  2. Habitaciones amplias y luminosas con ventanas panorámicas.
  3. Cerca de las principales atracciones y servicios.

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*Las entradas son un regalo con la compra de cualquier propiedad con nosotros en la isla de Phuket, con un precio desde $100,000.

Propiedades en este complejo
Tipo de vivienda %title_rod%
Área, m²
Precio por m², USD
Coste de la propiedad, USD
Apartamentos Villa
Área, m² 298.5 – 549.9
Precio por m², USD 1,769 – 2,298
Precio del apartamento, USD 623,198 – 1,01M

Localización en el mapa

Thep Krasatti, Tailandia

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Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
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Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
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Tipo de interés
Importe del préstamo
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Importe del préstamo
Fecha límite
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Fecha límite
Pago mensual
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Pago mensual
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