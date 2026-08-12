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Casa en condominio del mar en venta en Tailandia

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Pattaya
24
Provincia de Phuket
123
Choeng Thale
73
Provincia de Chon Buri
985
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Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Pattaya City, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Pattaya City, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Piso 2/36
Large Sea view 1 bedroom for sale in beachfront Park Beach condo Wongamat, Pattaya Park B…
$132,353
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Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Na Kluea, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Na Kluea, Tailandia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 142 m²
Piso 7/8
Condominio Wongamat Residence cerca de Pattaya North Pattaya North, Na Kluea, Bang Lamung, …
$317,643
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Apartamento independiente Piso independiente en Pattaya City, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente
Pattaya City, Tailandia
Nº de cuartos de baño 1
Área 32 m²
Piso 7/24
Condominio de gran altura en zona de playa acogedora. Hay un gimnasio, 2 piscinas, sauna, ba…
$67,647
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LDV InvestLDV Invest
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Na Kluea, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Na Kluea, Tailandia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 92 m²
Piso 11/38
2 dormitorios, 2 baños, 92 m2 impresionantes vistas al mar en Wong Amat Tower.Tipo: 2 dormit…
$270,588
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Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Na Kluea, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Na Kluea, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 81 m²
Piso 13/54
Big 1 bedroom 81 m2 in Northpoint in North Pattaya, Pattaya • Type1 bedroom • Size 81 sq…
$294,118
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Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Na Kluea, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Na Kluea, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 76 m²
Piso 10/54
¡Impresionante vista al mar en venta! El condominio Zire Wongamat está bien ubicado en el …
$308,822
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Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Na Kluea, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Na Kluea, Tailandia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 70 m²
Piso 37/43
2 Bedroom 2 Bathroom sea view at Riviera Wongamat Size 70 m² Floor 37 th Sea view Foreig…
$367,648
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Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Na Kluea, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Na Kluea, Tailandia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 73 m²
Piso 10/31
Tipo: 2 dormitorios, 2 baños Tamaño: 73 m2 Cuota: Cuota extranjera Piso: 10.° Tarifas de…
$255,882
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Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Na Kluea, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Na Kluea, Tailandia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 103 m²
Piso 13/54
Condominio de lujo de Northpoint para la venta Ubicación: Naklua, Wongamat, Pattaya - pis…
$514,703
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Apartamento independiente Piso independiente en Na Kluea, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente
Na Kluea, Tailandia
Nº de cuartos de baño 1
Área 38 m²
Piso 17/54
¡Impresionante estudio con vista al mar en venta! El condominio Zire Wongamat está bien ub…
$161,765
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Apartamento independiente Piso independiente en Pattaya City, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente
Pattaya City, Tailandia
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Piso 15/34
Estudio con vista al mar en el condominio Park Beach en North Pattaya, PattayaTipo: Estudio …
$132,352
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Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Na Kluea, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Na Kluea, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 48 m²
Piso 35/38
1 dormitorio, 1 baño, 48 m2 con impresionantes vistas al mar en Wong Amat Tower.Tipo: 1 dorm…
$135,294
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Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Na Kluea, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Na Kluea, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 73 m²
Piso 31/54
1 dormitorio con vista al mar en Northpoint Naklua, Wongamat, Pattaya  NORTHPOINT  Wongam…
$291,176
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Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Pattaya City, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Pattaya City, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 57 m²
Piso 9/20
Vista al mar, 1 dormitorio, 1 baño en 1 Tower Pratumnak en Pratumnak, PattayaDETALLES DE LA …
$182,353
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Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Na Kluea, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Na Kluea, Tailandia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 98 m²
Piso 32/46
The Palm - Wongamart BeachPattaya North, Na Kluea, Bang Lamung, Chon Buri, 20150La Palm Wong…
$750,000
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Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Pattaya City, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Pattaya City, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 83 m²
Piso 26/36
1 bed 1 bath Sea view at Park Beach Condominium • 1 bedroom 1 bathroom • 83 sqm • 26 th F…
$191,176
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Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Pattaya City, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Pattaya City, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 48 m²
Piso 12/20
1 dormitorio 1 baño en 1 torre pratummak Tipo: 1 dormitorio 1 y nbsp; baño Tamaño: 48 m2 …
$182,353
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Apartamento independiente Piso independiente 1 habitación en Pattaya City, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitación
Pattaya City, Tailandia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
Piso 12/38
1 dormitorio, 1 baño en Aeras es un condominio de lujo frente al marTipo: 1 dormitorio, 1 ba…
$158,228
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Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones en Na Kluea, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones
Na Kluea, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 130 m²
Piso 33/54
3 Bedroom Sea view at Northpoint Naklua, Wongamat, Pattaya  NORTHPOINT  Wongamat T…
$779,412
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Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Na Kluea, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Na Kluea, Tailandia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 102 m²
Piso 9/54
Condominio Northpoint, 1 dormitorio en ventaTipo: 2 dormitorios Tamaño: 102 m2 Nombre extran…
$455,882
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Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Na Kluea, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Na Kluea, Tailandia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 125 m²
Piso 7/8
Condominio Wongamat Residence cerca de Pattaya North Pattaya North, Na Kluea, Bang Lamung, …
$147,059
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Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Na Kluea, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Na Kluea, Tailandia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 62 m²
Piso 26/54
Condominio Zire Wongamat.-Torre B-2 habitaciones, 1 baño. -62 metros cuadrados.- Piso alto. …
$250,000
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Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Na Kluea, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Na Kluea, Tailandia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 105 m²
Piso 28/54
Condominio de lujo de Northpoint en ventaUbicación: Naklua, Wongamat, Pattaya- 28 pisos- Vis…
$619,469
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Apartamento independiente Piso independiente en Na Kluea, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente
Na Kluea, Tailandia
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Piso 10/36
Park Beach Condominium  Park Beach condominium is well located in Naklua area.  For sale…
$97,059
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Apartamento independiente Piso independiente en Na Kluea, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente
Na Kluea, Tailandia
Nº de cuartos de baño 1
Área 40 m²
Piso 14/38
Condominio frente al mar Wongamat Tower El condominio Wongamat Tower está bien ubicado en …
$111,764
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Apartamento independiente Piso independiente en Pattaya City, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente
Pattaya City, Tailandia
Nº de cuartos de baño 1
Área 32 m²
Piso 17/30
Venta urgente Estudio con vista al mar en The Peak TowersEstudio 32 m2 con vista al mar Tota…
$79,412
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Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Na Kluea, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Na Kluea, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 70 m²
Piso 20/27
Tipo: 1 dormitorio, 2 baños Tamaño: 70,18 m2 Cupo: Cupo para extranjeros Piso: 20.° Tarifas …
$170,588
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Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Na Kluea, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Na Kluea, Tailandia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 98 m²
Piso 26/54
Zire Wongamat Condo Pattaya 2 dormitorios en venta• 2 dormitorios, 2 baños • Edificio  A  • …
$494,118
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Apartamento independiente Piso independiente en Na Kluea, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente
Na Kluea, Tailandia
Nº de cuartos de baño 1
Área 33 m²
Piso 11/46
Estudio 1 baño en The Palm Wongamat Beach en North Pattaya, PattayaTipo: Estudio 1 baño Tama…
$120,589
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Apartamento independiente Piso independiente en Na Kluea, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente
Na Kluea, Tailandia
Nº de cuartos de baño 1
Área 52 m²
Piso 38/54
Northpoint luxury condominium for sale Location: Naklua, Wongamat, Pattaya - High floor …
$232,353
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Parámetros de las propiedades en Tailandia

con Garaje
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con Piscina
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campo de golf cercano
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De lujo
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