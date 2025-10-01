Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Tailandia
  3. Wichit
  4. Residencial
  5. Piso independiente

Casa en condominio en venta en Wichit, Tailandia

Piso independiente Borrar
Eliminar
12 propiedades total found
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Wichit, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Wichit, Tailandia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 141 m²
Perched on the serene hillside of Panwa – Ao Yon, Veranda Villas & Suites offers an exclusiv…
$857,725
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Wichit, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Wichit, Tailandia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 106 m²
This beautifully renovated 2-bedroom, 2-bathroom corner unit at Bel Air Panwa offers unobstr…
$277,591
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Wichit, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Wichit, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 26 m²
Discover the perfect blend of comfort, convenience, and value with this beautifully renovate…
$80,782
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Wichit, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Wichit, Tailandia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 106 m²
This beautifully renovated 2-bedroom, 2-bathroom corner unit at Bel Air Panwa offers unobstr…
$277,591
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Wichit, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Wichit, Tailandia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 141 m²
Perched on the serene hillside of Panwa – Ao Yon, Veranda Villas & Suites offers an exclusiv…
$857,725
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Wichit, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Wichit, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 26 m²
Discover the perfect blend of comfort, convenience, and value with this beautifully renovate…
$80,782
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Estate Service 24Estate Service 24
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Wichit, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Wichit, Tailandia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 106 m²
This beautifully renovated 2-bedroom, 2-bathroom corner unit at Bel Air Panwa offers unobstr…
$277,591
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Wichit, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Wichit, Tailandia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 141 m²
Perched on the serene hillside of Panwa – Ao Yon, Veranda Villas & Suites offers an exclusiv…
$857,725
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Wichit, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Wichit, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 26 m²
Discover the perfect blend of comfort, convenience, and value with this beautifully renovate…
$80,782
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Property InvestProperty Invest
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones en Wichit, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones
Wichit, Tailandia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 65 m²
Número de plantas 6
A large project with a rich infrastructure in the center of the island The new condomini…
$195,590
Dejar una solicitud
Apartamento independiente Piso independiente 4 habitaciones en Wichit, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 4 habitaciones
Wichit, Tailandia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 76 m²
Número de plantas 6
A large project with a rich infrastructure in the center of the island The new condomini…
$224,966
Dejar una solicitud
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Wichit, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Wichit, Tailandia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 31 m²
Número de plantas 6
A large project with a rich infrastructure in the center of the island The new condomini…
$91,374
Dejar una solicitud

Parámetros de las propiedades en Wichit, Tailandia

con Piscina
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir