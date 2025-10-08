Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Tailandia
  3. Sakhu
  4. Residencial
  5. Piso independiente

Casa en condominio en venta en Sakhu, Tailandia

Piso independiente Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Sakhu, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Sakhu, Tailandia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 25 m²
The complex is located just 500 meters from Nai Yang Beach, covers an area of ​​22,000 m², a…
$104,396
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Sakhu, Tailandia

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir