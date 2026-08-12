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Casa en condominio con piscina en venta en Tailandia

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Pattaya
24
Provincia de Phuket
123
Choeng Thale
73
Provincia de Chon Buri
985
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124 propiedades total found
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Provincia de Phuket, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Provincia de Phuket, Tailandia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 35 m²
Piso 2/3
Solución lista para la vida o la inversión! El apartamento está totalmente amueblado y equip…
$118,700
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Agencia
UndersunEstate
Idiomas hablados
English, Русский
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Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Pattaya City, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Pattaya City, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Piso 2/36
Large Sea view 1 bedroom for sale in beachfront Park Beach condo Wongamat, Pattaya Park B…
$132,353
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Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Pattaya City, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Pattaya City, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 36 m²
Piso 7/30
1 dormitorio y 1 baño en Grande Caribbean en South Pattaya, Pattaya36 metros cuadrados - 1 d…
$73,235
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Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Na Kluea, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Na Kluea, Tailandia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 142 m²
Piso 7/8
Condominio Wongamat Residence cerca de Pattaya North Pattaya North, Na Kluea, Bang Lamung, …
$317,643
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Apartamento independiente Piso independiente en Choeng Thale, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente
Choeng Thale, Tailandia
Nº de cuartos de baño 1
Área 83 m²
Número de plantas 8
A new luxury project for Bang Tao from a reliable developer Modern luxurious 8-story con…
$432,601
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Apartamento independiente Piso independiente en Pattaya City, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente
Pattaya City, Tailandia
Nº de cuartos de baño 1
Área 32 m²
Piso 7/24
Condominio de gran altura en zona de playa acogedora. Hay un gimnasio, 2 piscinas, sauna, ba…
$67,647
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Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Na Kluea, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Na Kluea, Tailandia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 92 m²
Piso 11/38
2 dormitorios, 2 baños, 92 m2 impresionantes vistas al mar en Wong Amat Tower.Tipo: 2 dormit…
$270,588
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Apartamento independiente Piso independiente en Pattaya City, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente
Pattaya City, Tailandia
Área 123 m²
Piso 1/7
2 camas 2 baños 123 m2 en la elegancia y nbsp; 2 dormitorios 2 camas 2 baños 123 SQM 1 …
$232,353
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Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Pattaya City, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Pattaya City, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 85 m²
Piso 3/7
1 dormitorio 1 baño 85 m²; Executive Residence III Tipo: 1 dormitorio 1 baño Tamaño: 85 m…
$111,765
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Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Na Kluea, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Na Kluea, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 81 m²
Piso 13/54
Big 1 bedroom 81 m2 in Northpoint in North Pattaya, Pattaya • Type1 bedroom • Size 81 sq…
$294,118
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Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Pattaya City, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Pattaya City, Tailandia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 62 m²
Piso 30/46
Condominio de 2 habitaciones en Unixx South Pattaya cerca de Phratamnak Tipo: Unidad de …
$198,525
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Apartamento independiente Piso independiente en Pattaya City, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente
Pattaya City, Tailandia
Nº de cuartos de baño 1
Área 27 m²
Piso 21/46
Riviera Jomtien. Apartamento estudio grande en ventaRiviera Jomtien.  Tipo Estudio Tamaño 27…
$93,824
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Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Kathu, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Kathu, Tailandia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 28 m²
Número de plantas 8
Apartamentos de lujo en el corazón de PhuketEste condominio de baja altura, situado en una z…
$69,680
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Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Na Kluea, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Na Kluea, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 35 m²
Piso 21/46
El condominio de 1 dormitorio The Riviera Jomtien en ventaThe Riviera Jomtien  Tipo 1 dormit…
$126,470
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Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Pattaya City, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Pattaya City, Tailandia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 75 m²
Piso 16/20
El Axis A1601 En Venta a 7.5 Mb.Sala de esquina en el lado fresco del edificio-En 16 de 20 p…
$216,829
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Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Na Kluea, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Na Kluea, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 76 m²
Piso 10/54
¡Impresionante vista al mar en venta! El condominio Zire Wongamat está bien ubicado en el …
$308,822
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Apartamento independiente Piso independiente en Na Kluea, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente
Na Kluea, Tailandia
Nº de cuartos de baño 1
Área 40 m²
Piso 8/54
Estudio 40 m2 Completamente renovado en Nova Mirage en Pattaya Norte, Pattaya- Nombre extrañ…
$73,231
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Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Na Kluea, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Na Kluea, Tailandia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 70 m²
Piso 37/43
2 Bedroom 2 Bathroom sea view at Riviera Wongamat Size 70 m² Floor 37 th Sea view Foreig…
$367,648
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Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Na Kluea, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Na Kluea, Tailandia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 73 m²
Piso 10/31
Tipo: 2 dormitorios, 2 baños Tamaño: 73 m2 Cuota: Cuota extranjera Piso: 10.° Tarifas de…
$255,882
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Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Pattaya City, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Pattaya City, Tailandia
Dormitorios 1
Área 27 m²
Piso 6/8
Estudio con vista al mar en City Garden Tropicana en el norte de Pattaya, Pattaya - VISTA A…
$64,706
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Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Na Kluea, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Na Kluea, Tailandia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 103 m²
Piso 13/54
Condominio de lujo de Northpoint para la venta Ubicación: Naklua, Wongamat, Pattaya - pis…
$514,703
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Apartamento independiente Piso independiente en Na Kluea, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente
Na Kluea, Tailandia
Nº de cuartos de baño 1
Área 38 m²
Piso 17/54
¡Impresionante estudio con vista al mar en venta! El condominio Zire Wongamat está bien ub…
$161,765
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Apartamento independiente Piso independiente en Pattaya City, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente
Pattaya City, Tailandia
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Piso 15/34
Estudio con vista al mar en el condominio Park Beach en North Pattaya, PattayaTipo: Estudio …
$132,352
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Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Na Kluea, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Na Kluea, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 73 m²
Piso 31/54
1 dormitorio con vista al mar en Northpoint Naklua, Wongamat, Pattaya  NORTHPOINT  Wongam…
$291,176
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Apartamento independiente Piso independiente 4 habitaciones en Wichit, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 4 habitaciones
Wichit, Tailandia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 76 m²
Número de plantas 6
A large project with a rich infrastructure in the center of the island The new condomini…
$224,966
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Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Pattaya City, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Pattaya City, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 57 m²
Piso 9/20
Vista al mar, 1 dormitorio, 1 baño en 1 Tower Pratumnak en Pratumnak, PattayaDETALLES DE LA …
$182,353
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Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones en Na Kluea, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones
Na Kluea, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 132 m²
Piso 20/54
Condominio de lujo de Northpoint en ventaUbicación: Naklua, Wongamat, Pattaya- Planta alta- …
$845,665
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Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Na Kluea, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Na Kluea, Tailandia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 98 m²
Piso 32/46
The Palm - Wongamart BeachPattaya North, Na Kluea, Bang Lamung, Chon Buri, 20150La Palm Wong…
$750,000
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Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Pattaya City, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Pattaya City, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 83 m²
Piso 26/36
1 bed 1 bath Sea view at Park Beach Condominium • 1 bedroom 1 bathroom • 83 sqm • 26 th F…
$191,176
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Apartamento independiente Piso independiente 4 habitaciones en Choeng Thale, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 4 habitaciones
Choeng Thale, Tailandia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 139 m²
Número de plantas 7
Boutique condominio en Bang TaoEste proyecto se encuentra en uno de los lugares más populare…
$503,043
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Parámetros de las propiedades en Tailandia

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campo de golf cercano
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