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Casa en condominio en venta en Nong Prue, Tailandia

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Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Nong Prue, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Nong Prue, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
CC Condominium 1 – Condo for Sale (Siam Country Club Area) This newly renovated condominium …
$48,933
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Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Nong Prue, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Nong Prue, Tailandia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
CC Condominium 2 Bedroom for Sale in Siam Country Club, East Pattaya This spacious 2 bedroom…
$80,213
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