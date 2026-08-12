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Casa en condominio del lago en venta en Tailandia

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Pattaya
24
Provincia de Phuket
123
Choeng Thale
73
Provincia de Chon Buri
985
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Piso independiente Borrar
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1 propiedad total found
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones en Na Kluea, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones
Na Kluea, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 190 m²
Piso 53/54
Duplex 3 bed 4 bathroom  in Zire Wongamat in North Pattaya, Pattaya Type : 3 bedroom 4 ba…
$1,12M
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Parámetros de las propiedades en Tailandia

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