Casa en condominio en venta en Rawai, Tailandia

3 propiedades total found
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitación en Rawai, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitación
Rawai, Tailandia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 43 m²
Babylon Sky Garden 2 es un nuevo complejo residencial en Phuket, situado en la zona de Rawai…
$156,711
Dejar una solicitud
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitación en Rawai, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitación
Rawai, Tailandia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 36 m²
El nuevo complejo, situado en Rawai Beach, ofrece apartamentos con amplias terrazas, combina…
$141,697
Dejar una solicitud
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitación en Rawai, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitación
Rawai, Tailandia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 29 m²
Un moderno complejo residencial en la prestigiosa zona de Rawai, combina perfectamente las c…
$91,493
Dejar una solicitud
Parámetros de las propiedades en Rawai, Tailandia

