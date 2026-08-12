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Choeng Thale
73
Rawai
9
Si Sunthon
3
Sakhu
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123 propiedades total found
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones en Choeng Thale, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones
Choeng Thale, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 95 m²
El Cero Bang Tao es una inversión de condominio con visión de futuro situada en la zona de B…
$377,558
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Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Chalong, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Chalong, Tailandia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 28 m²
Un nuevo complejo residencial gestionado por la reconocida marca hotelera Wyndham ofrece una…
$78,942
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Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Kamala, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Kamala, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 42 m²
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$172,610
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DD CO DEDD CO DE
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Choeng Thale, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Choeng Thale, Tailandia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 68 m²
El Título Heritage Bang-Tao es un gran desarrollo residencial en Phuket’s Bangtao Beach, que…
$343,174
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Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Choeng Thale, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Choeng Thale, Tailandia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 82 m²
The AquaDeveloper:Boat Pattana Co., Ltd. (est. 2009, experimentado desarrollador de Phuket d…
$504,668
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Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Si Sunthon, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Si Sunthon, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 31 m²
Arise Vibe Phuket – Thalang Project SummaryArise Vibe es un proyecto de condominio situado e…
$91,783
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Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Kamala, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Kamala, Tailandia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Las Residencias de InterContinental Phuket Resort ofrecen un estilo de vida frente a la play…
$797,979
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Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Choeng Thale, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Choeng Thale, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 35 m²
El Cero Bang Tao es una inversión de condominio con visión de futuro situada en la zona de B…
$138,582
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Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Rawai, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Rawai, Tailandia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 57 m²
Resumen del proyecto: Dominion RawaiDominion Rawai es un proyecto moderno de condominio situ…
$266,938
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Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Choeng Thale, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Choeng Thale, Tailandia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 82 m²
El Ozone Condominium es un moderno desarrollo de lujo y baja altura ubicado en la prestigios…
$339,973
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Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones en Choeng Thale, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones
Choeng Thale, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 120 m²
El Título Heritage Bang-Tao es un gran desarrollo residencial en Phuket’s Bangtao Beach, que…
$643,322
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Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Choeng Thale, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Choeng Thale, Tailandia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 58 m²
El Cero Bang Tao es una inversión de condominio con visión de futuro situada en la zona de B…
$235,019
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Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Kathu, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Kathu, Tailandia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 30 m²
Dcondo Cove Phuket is a new residential complex from developer Sansiri, one of Thailand's mo…
$83,345
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Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Choeng Thale, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Choeng Thale, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Sudara es un desarrollo de condominios de lujo situado cerca de Bangtao Beach, una de las co…
$318,822
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Apartamento independiente Piso independiente en Kamala, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente
Kamala, Tailandia
Nº de cuartos de baño 1
Área 32 m²
Oceana Kamala es un desarrollo contemporáneo de condominios en Kamala, Phuket, reconocido po…
$134,418
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Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Choeng Thale, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Choeng Thale, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 29 m²
Aquí hay un resumen que incluye beneficios clave para el proyecto Artrio Bang-Tao basado en …
$131,343
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Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Rawai, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Rawai, Tailandia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Next Point Condominium is a modern, next-generation investment project located in the pictur…
$164,549
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Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Karon, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Karon, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 49 m²
El Balance by the Beach es un proyecto de condominio de lujo situado en Kata Road en Karon, …
$253,190
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Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Choeng Thale, Tailandia
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Choeng Thale, Tailandia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 36 m²
Ready-to-move apartments with furniture and appliances in the Laya Resort & Radisson Blu hot…
$218,176
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Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Provincia de Phuket, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Provincia de Phuket, Tailandia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 35 m²
Piso 2/3
Solución lista para la vida o la inversión! El apartamento está totalmente amueblado y equip…
$118,700
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Choeng Thale, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 30 m²
El Título Heritage Bang-Tao es un gran desarrollo residencial en Phuket’s Bangtao Beach, que…
$165,635
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Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Karon, Tailandia
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Karon, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 37 m²
El Balance by the Beach es un proyecto de condominio de lujo situado en Kata Road en Karon, …
$162,985
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Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones en Choeng Thale, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones
Choeng Thale, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 95 m²
El Cero Bang Tao es una inversión de condominio con visión de futuro situada en la zona de B…
$358,738
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Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones en Choeng Thale, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones
Choeng Thale, Tailandia
Dormitorios 3
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Área 131 m²
Laguna Beachside se encuentra dentro de Laguna Phuket y a pocos pasos de Bangtao Beach, Lagu…
$850,356
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Apartamento independiente Piso independiente 1 habitación en Rawai, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitación
Rawai, Tailandia
Habitaciones 1
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Nº de cuartos de baño 1
Área 36 m²
El nuevo complejo, situado en Rawai Beach, ofrece apartamentos con amplias terrazas, combina…
$141,697
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Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones en Choeng Thale, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones
Choeng Thale, Tailandia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 90 m²
Botanica Hythe is a premium vertical villa residential complex located in an exclusive area …
$525,093
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Apartamento independiente Piso independiente 1 habitación en Choeng Thale, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitación
Choeng Thale, Tailandia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 25 m²
Piso 4/7
Ready-to-move apartments with furniture and appliances in the Laya Resort & Radisson Blu hot…
$134,894
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Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Choeng Thale, Tailandia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Canvas Cherngtalay es un nuevo desarrollo de condominio de lujo en el corazón de Cherngtalay…
$303,787
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Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Choeng Thale, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Choeng Thale, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 51 m²
SERENE es un desarrollo residencial moderno en Phuket, centrado en el diseño escandinavo min…
$241,920
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Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Kamala, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Kamala, Tailandia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 168 m²
El Elemento por Anocha es un lujoso condominio de baja altura ubicado en Kamala, Phuket. El …
$981,831
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