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Villas en venta en Vera, Španjolska

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28 propiedades total found
Villa en Vera, Španjolska
Villa
Vera, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 56 m²
Apartamentos turísticos de lujo y villas con playa privada en primera línea de Vera Playa-Al…
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Villa en Vera, Španjolska
Villa
Vera, Španjolska
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Villa en Vera, Španjolska
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Vera, Španjolska
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En el enclave privilegiado de Vera Playa, Almería, presentamos una colección exclusiva de 17…
$545,562
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Villa en Vera, Španjolska
Villa
Vera, Španjolska
Dormitorios 2
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Villa en Vera, Španjolska
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Villa en Vera, Španjolska
Villa
Vera, Španjolska
Dormitorios 3
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$557,295
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Villa en Vera, Španjolska
Villa
Vera, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 90 m²
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Villa en Vera, Španjolska
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Vera, Španjolska
Dormitorios 3
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Villa 4 habitaciones en Vera, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Vera, Španjolska
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Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 192 m²
Elegante villa con piscina privada climatizada, terraza panorámica en la azotea y moderna co…
$513,792
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Villa en Vera, Španjolska
Villa
Vera, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 56 m²
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Villa en Vera, Španjolska
Villa
Vera, Španjolska
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Villa en Vera, Španjolska
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Dormitorios 3
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Villa en Vera, Španjolska
Villa
Vera, Španjolska
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Es un complejo residencial completamente nuevo, innovador y tolerante. Se ubicará a solo 200…
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Vera, Španjolska
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Vera, Španjolska
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$557,295
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Vera, Španjolska
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Vera, Španjolska
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$545,729
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Villa 4 habitaciones en Vera, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Vera, Španjolska
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Dormitorios 3
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Área 192 m²
Villa maravillosa con un enorme jardín, terraza en la azotea iluminada por el sol y piscina …
$680,134
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Dormitorios 3
Área 319 m²
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$599,975
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Vera, Španjolska
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Área 125 m²
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$541,949
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Vera, Španjolska
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Área 122 m²
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$534,735
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Vera, Španjolska
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$516,256
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Dormitorios 3
Área 219 m²
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$522,097
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Villa
Vera, Španjolska
Dormitorios 3
Área 90 m²
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$503,479
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Vera, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 105 m²
Villas de nueva construcción en Vera Playa, Almería: viviendas modernas cerca del mar V…
$539,459
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Villa en Vera, Španjolska
Villa
Vera, Španjolska
Dormitorios 3
Área 90 m²
Situado en el encantador pueblo de Vera, este exclusivo complejo residencial ofrece un total…
$525,815
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Villa
Vera, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 90 m²
Villa en venta en Vera, Almería, Costa de Almería Vera es uno de los mejores enclaves naturi…
$424,186
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Villa
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$413,282
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