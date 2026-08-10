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Propiedades residenciales en venta en Vejer de la Frontera, Španjolska

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casas independientes
5
5 propiedades total found
Villa en Vejer de la Frontera, Španjolska
Villa
Vejer de la Frontera, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
~700m de la playa  Parcela rústica de 500 m² REGISTRADA en registro de la propiedad. La casa…
$103
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Casa 2 habitaciones en Vejer de la Frontera, Španjolska
Casa 2 habitaciones
Vejer de la Frontera, Španjolska
Dormitorios 2
Área 70 m²
Se trata de una parcela de 300m2 aprox con una edificación inacabada de unos 70m2 aprox. Ti…
$75,933
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Villa en Vejer de la Frontera, Španjolska
Villa
Vejer de la Frontera, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Finca a 300mts de la playa con una construcción de unos 70 m2 aprox. Está delimitada por un …
$141,018
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TekceTekce
Villa en Vejer de la Frontera, Španjolska
Villa
Vejer de la Frontera, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
EL PALMARVejer de la Frontera,175.000 €~25 m de la playa (PRIMERA LÍNEA) Casa / Apartamento …
$189,783
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Vejer de la Frontera, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Vejer de la Frontera, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 254 m²
~900m de la playa de Pinillo San Pedro Alcantara, Marbella, Malaga. Urbanizacion “Bello Hori…
$433,791
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