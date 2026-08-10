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Propiedades residenciales en venta en Tarifa, Španjolska

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apartamentos
26
casas independientes
19
45 propiedades total found
Estudio en Tarifa, Španjolska
Estudio
Tarifa, Španjolska
Nº de cuartos de baño 1
Área 36 m²
Vendo estudio céntrico con terraza .El estudio cuenta con cocina equipada, baño y balcón .Ad…
$130,170
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Apartamento 2 habitaciones en Tarifa, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Tarifa, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 70 m²
Amplio de piso de 2 dormitorios y 2 baños en el edificio de nueva construcción OCEAN VIEW.El…
$320,001
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Ático Ático 3 habitaciones en Tarifa, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Tarifa, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 121 m²
Ático dúplex en edificio del año 2018 con piscina en la azotea comunitaria. Es una tercera …
$650,850
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TekceTekce
Apartamento 2 habitaciones en Tarifa, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Tarifa, Španjolska
Dormitorios 2
Área 50 m²
Apartamento muy luminoso. Es una planta baja a unos 200 metros del mar. Consta de dos dorm…
$223,459
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Estudio en Tarifa, Španjolska
Estudio
Tarifa, Španjolska
Nº de cuartos de baño 1
Área 24 m²
Se vende estudio de obra nueva .La vivienda es muy luminosa y se ubica en 2º planta del edif…
$173,560
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Dúplex 4 habitaciones en Tarifa, Španjolska
Dúplex 4 habitaciones
Tarifa, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Se vende dúplex céntrico con piscina comunitaria. Se encuentra a unos pasos del casco histó…
$347,120
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Estudio en Tarifa, Španjolska
Estudio
Tarifa, Španjolska
Nº de cuartos de baño 1
Área 27 m²
Estudio céntrico en zona tranquila. A unos pasos de zona comercial y del casco histórico. …
$97,628
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Casa 3 habitaciones en Tarifa, Španjolska
Casa 3 habitaciones
Tarifa, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 170 m²
Nueva promoción de viviendas VENTURA HOMES ,consta de 19 viviendas adosadas con garaje y te…
$374,239
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Apartamento 3 habitaciones en Tarifa, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Tarifa, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Piso céntrico muy luminoso. Se encuentra a unos pasos del casco histórico. Consta de tres …
$336,273
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Apartamento 3 habitaciones en Tarifa, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Tarifa, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 90 m²
Cómodo piso muy cerca de la playa. Es una de planta baja con una superficie aproximada de 9…
$212,611
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Casa 3 habitaciones en Tarifa, Španjolska
Casa 3 habitaciones
Tarifa, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 213 m²
Fantástico chalet de 213 m2/ (164 m2 útiles) situado en la zona residencial El Cuartón de …
$615,054
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Ático Ático en Tarifa, Španjolska
Ático Ático
Tarifa, Španjolska
Área 88 m²
Vendo magnífico ático duplex en el centro de Tarifa ,la vivienda incluye parking y trastero …
$488,138
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Villa en Tarifa, Španjolska
Villa
Tarifa, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 250 m²
En la localidad gaditana de Tarifa, en el camino que nos lleva a Santuario de la Virgen de l…
$390,510
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Ático Ático 2 habitaciones en Tarifa, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
Tarifa, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 90 m²
Ático con maravillosas vistas a la playa de Los Lances. Se encuentra en urbanización con ja…
$390,510
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Ático Ático 2 habitaciones en Tarifa, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
Tarifa, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 97 m²
Ático dúplex de reciente construcción con calidades de lujo. Se encuentra en zona centro de…
$428,476
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Casa 2 habitaciones en Tarifa, Španjolska
Casa 2 habitaciones
Tarifa, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 57 m²
Parcela de 1.526 m2 con construcción de 57 m2. La casa tiene dos dormitorios, baño, cocina-salón
$206,103
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Ático Ático 2 habitaciones en Tarifa, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
Tarifa, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 95 m²
ÚLTIMO ÁTICO A LA VENTA EN LA NUEVA PROMOCION DE OBRA NUEVA EDIFICIO VENTURA OCEAN VIEW ,DIS…
$466,443
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Apartamento 2 habitaciones en Facinas, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Facinas, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 78 m²
Se vende amplio piso en Facinas ,a 15 minutos de Tarifa pueblo y a 10 minutos de Valdevaquer…
$178,984
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Dúplex 2 habitaciones en Tarifa, Španjolska
Dúplex 2 habitaciones
Tarifa, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 95 m²
Dúplex céntrico muy luminoso a unos pasos de la playa y del casco histórico. Consta de dos …
$251,662
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Apartamento 3 habitaciones en Tarifa, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Tarifa, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Piso en planta baja muy luminoso. Se encuentra en zona comercial a unos pasos de Batalla de…
$201,764
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Casa en Tarifa, Španjolska
Casa
Tarifa, Španjolska
Área 200 m²
Parcela de 1500m2 accesible y llana, dispone de un jardín que ocupa la totalidad de la supe…
$672,545
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Villa en Tarifa, Španjolska
Villa
Tarifa, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Casa antigua con parcela cerca de Bolonia a 10 mins de la playa. Tiene construidos unos 60 m…
$246,238
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Villa en Tarifa, Španjolska
Villa
Tarifa, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
Parcela urbana de 2.500 m2 en el Cuarton a 10 min en coche a Tarifa. Actualmente tiene una e…
$292,883
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Apartamento 1 habitacion en Tarifa, Španjolska
Apartamento 1 habitacion
Tarifa, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 40 m²
Piso en zona céntrica. Es una segunda planta exterior con una superficie aproximada de 40 m…
$195,255
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Apartamento 1 habitacion en Facinas, Španjolska
Apartamento 1 habitacion
Facinas, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 130 m²
Casa reformada de 110m2 con el patio incluido Habitable alrededor de 60m2. Consta de 1 habit…
$173,560
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Apartamento en Tarifa, Španjolska
Apartamento
Tarifa, Španjolska
Área 60 m²
Local en planta baja a unos metros de la playa de Los Lances. Tiene una superficie de 60 m2…
$113,899
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Estudio en Tarifa, Španjolska
Estudio
Tarifa, Španjolska
Nº de cuartos de baño 1
Área 24 m²
Se vende estudio de obra nueva .La vivienda es muy luminosa y se ubica en 3º planta del edif…
$162,713
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Villa en Tarifa, Španjolska
Villa
Tarifa, Španjolska
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 3
Área 250 m²
Se vende casa adosada en la localidad de Bolonia. La propiedad tiene dos plantas, un terreno…
$810,008
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Ático Ático 2 habitaciones en Tarifa, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
Tarifa, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 87 m²
Precioso ático en Edificio ventura ,disfruta de vistas al mar desde su terraza privada y des…
$390,510
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Apartamento 2 habitaciones en Tarifa, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Tarifa, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Vivienda de nueva construcción muy bien ubicada, del año 2008, muy luminosa y acogedora, sit…
$218,035
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