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Propiedades residenciales en venta en Sevilla, Španjolska

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Dos Hermanas
2137
Castilleja de la Cuesta
4
2 143 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Dos Hermanas, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Dos Hermanas, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 154 m²
Apartamento de 3 dormitorios en venta en Marbella. 3 dormitorios · 3 baños · 154 m2 construi…
$3,68M
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Apartamento 3 habitaciones en Dos Hermanas, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Dos Hermanas, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 185 m²
ático de 3 dormitorios en venta en Estepona. 3 dormitorios · 3 baños · 185 m2 construidos. P…
$736,079
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Casa 5 habitaciones en Dos Hermanas, Španjolska
Casa 5 habitaciones
Dos Hermanas, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 328 m²
Villa de 5 dormitorios en venta en Mijas. 5 camas · 5 baños · 328 m2 construidos. Presentada…
$1,02M
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Apartamento 3 habitaciones en Dos Hermanas, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Dos Hermanas, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 117 m²
ático de 3 dormitorios en venta en Estepona. 3 dormitorios · 2 baños · 117 m2 construidos. P…
$888,772
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Apartamento 2 habitaciones en Dos Hermanas, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Dos Hermanas, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 71 m²
Apartamento de 2 dormitorios en venta en Fuengirola. 2 cama · 1 baño · 71 m2 construidos. Pr…
$454,469
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Apartamento 1 habitacion en Dos Hermanas, Španjolska
Apartamento 1 habitacion
Dos Hermanas, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 93 m²
Apartamento de 1 dormitorio en venta en Marbella. 1 cama · 1 baño · 93 m2 construidos. Prese…
$346,725
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Casa 3 habitaciones en Dos Hermanas, Španjolska
Casa 3 habitaciones
Dos Hermanas, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 171 m²
Villa de 3 dormitorios en venta en Estepona. 3 dormitorios · 3 baños · 171 m2 construidos. P…
$982,466
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Apartamento 2 habitaciones en Dos Hermanas, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Dos Hermanas, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 239 m²
ático de 2 dormitorios en venta en Fuengirola. 2 camas · 2 baños · 239 m2 construidos. Prese…
$1,36M
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Apartamento 3 habitaciones en Dos Hermanas, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Dos Hermanas, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 80 m²
Apartamento de 3 dormitorios en venta en Estepona. 3 cama · 1 baño · 80 m2 construidos. Pres…
$300,495
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Casa 3 habitaciones en Dos Hermanas, Španjolska
Casa 3 habitaciones
Dos Hermanas, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 170 m²
Villa de 3 dormitorios en venta en Benalmadena. 3 dormitorios · 2 baños · 170 m2 construidos…
$726,047
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Apartamento 3 habitaciones en Dos Hermanas, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Dos Hermanas, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 154 m²
Apartamento de 3 dormitorios en venta en Marbella. 3 dormitorios · 3 baños · 154 m2 construi…
$460,222
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Apartamento 3 habitaciones en Dos Hermanas, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Dos Hermanas, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 130 m²
Apartamento de 3 dormitorios en venta en Fuengirola. 3 cama · 1 baño · 130 m2 construidos. P…
$746,710
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Apartamento 2 habitaciones en Dos Hermanas, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Dos Hermanas, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 91 m²
Apartamento de 2 dormitorios en venta en Fuengirola. 2 camas · 2 baños · 91 m2 construidos. …
$571,373
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Apartamento 2 habitaciones en Dos Hermanas, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Dos Hermanas, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 80 m²
Apartamento de 2 dormitorios en venta en Benalmadena. 2 camas · 2 baños · 80 m2 construidos.…
$460,561
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Apartamento 3 habitaciones en Dos Hermanas, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Dos Hermanas, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 180 m²
Apartamento en planta baja de 3 dormitorios en venta en Estepona. 3 dormitorios · 2 baños · …
$2,31M
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Apartamento 2 habitaciones en Dos Hermanas, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Dos Hermanas, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 82 m²
Apartamento de 2 dormitorios en venta en Estepona. 2 camas · 2 baños · 82 m2 construidos. Pr…
$537,424
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Apartamento 2 habitaciones en Dos Hermanas, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Dos Hermanas, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 82 m²
Apartamento de 2 dormitorios en venta en Fuengirola. 2 camas · 2 baños · 82 m2 construidos. …
$686,801
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Casa 3 habitaciones en Dos Hermanas, Španjolska
Casa 3 habitaciones
Dos Hermanas, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 100 m²
Casa adosada de 3 dormitorios en venta en Estepona. 3 dormitorios · 3 baños · 100 m2 constru…
$398,734
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Casa 4 habitaciones en Dos Hermanas, Španjolska
Casa 4 habitaciones
Dos Hermanas, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 217 m²
Casa adosada de 4 dormitorios en venta en Estepona. 4 camas · 3 baños · 217 m2 construidos. …
$863,943
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Casa 4 habitaciones en Dos Hermanas, Španjolska
Casa 4 habitaciones
Dos Hermanas, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 243 m²
Villa de 4 dormitorios en venta en Mijas. 4 camas · 4 baños · 243 m2 construidos. Presentada…
$2,02M
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Casa 5 habitaciones en Dos Hermanas, Španjolska
Casa 5 habitaciones
Dos Hermanas, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 446 m²
Villa de 5 dormitorios en venta en Benalmadena. 5 camas · 5 baños · 446 m2 construidos. Pres…
$1,10M
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Casa 3 habitaciones en Dos Hermanas, Španjolska
Casa 3 habitaciones
Dos Hermanas, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 328 m²
Villa de 3 dormitorios en venta en Estepona. 3 dormitorios · 4 baños · 328 m2 construidos. P…
$1,85M
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Casa 4 habitaciones en Dos Hermanas, Španjolska
Casa 4 habitaciones
Dos Hermanas, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 264 m²
Villa de 4 dormitorios en venta en Benalmadena. 4 camas · 3 baños · 264 m2 construidos. Pres…
$1,20M
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Apartamento 2 habitaciones en Dos Hermanas, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Dos Hermanas, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 235 m²
Apartamento de 2 dormitorios en venta en Estepona. 2 camas · 2 baños · 235 m2 construidos. P…
$2,72M
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Apartamento 2 habitaciones en Dos Hermanas, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Dos Hermanas, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 95 m²
Apartamento de 2 dormitorios en venta en Estepona. 2 camas · 2 baños · 95 m2 construidos. Pr…
$618,376
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Apartamento 1 habitacion en Dos Hermanas, Španjolska
Apartamento 1 habitacion
Dos Hermanas, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Apartamento de 1 dormitorio en planta baja en venta en Estepona. 1 cama · 1 baño · 55 m2 con…
$246,175
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Apartamento 3 habitaciones en Dos Hermanas, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Dos Hermanas, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 106 m²
Apartamento de 3 dormitorios en venta en Fuengirola. 3 dormitorios · 2 baños · 106 m2 constr…
$518,932
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Apartamento 2 habitaciones en Dos Hermanas, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Dos Hermanas, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Apartamento de 2 dormitorios en venta en Estepona. 2 camas · 2 baños · 100 m2 construidos. P…
$368,218
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Apartamento 2 habitaciones en Dos Hermanas, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Dos Hermanas, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Apartamento en planta baja de 2 dormitorios en venta en Estepona. 2 camas · 2 baños · 100 m2…
$721,430
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Apartamento 3 habitaciones en Dos Hermanas, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Dos Hermanas, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 105 m²
Apartamento de 3 dormitorios en venta en Estepona. 3 dormitorios · 2 baños · 105 m2 construi…
$482,656
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