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Villas en venta en la Selva, Španjolska

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Lloret de Mar
37
Blanes
33
Tossa de Mar
13
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87 propiedades total found
Villa en Lloret de Mar, Španjolska
Villa
Lloret de Mar, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 340 m²
Las casas al comienzo de la construcción a un precio especial sólo en la etapa inicial puede…
$1,01M
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Villa en Blanes, Španjolska
Villa
Blanes, Španjolska
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 932 m²
Villa reformada con vistas al mar en una de las zonas más exclusivas de la Costa Brava, a so…
$2,14M
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Villa en Blanes, Španjolska
Villa
Blanes, Španjolska
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Área 654 m²
Villa exclusiva con parcela adicional, licencia turística y vistas panorámicas al mar en Cal…
$1,69M
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DD CO DEDD CO DE
Villa en Lloret de Mar, Španjolska
Villa
Lloret de Mar, Španjolska
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 214 m²
Una casa unifamiliar con dos apartamentos totalmente independientes en Mas Bael es una gran …
$486 128
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Villa en Blanes, Španjolska
Villa
Blanes, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 120 m²
Casa con licencia turística en la ciudad de Blanes.Esta casa de 120 m2, situada a solo 150 m…
$580 850
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Villa en Lloret de Mar, Španjolska
Villa
Lloret de Mar, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 265 m²
Casa familiar en Lloret Residence con una gran parcela de terreno y piscina privada. Descub…
$487 914
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Villa en Lloret de Mar, Španjolska
Villa
Lloret de Mar, Španjolska
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 681 m²
Lujo y exclusiva propiedad Art Nouveau con fantásticas vistas al mar, situada en la prestigi…
$2,80M
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Villa en Blanes, Španjolska
Villa
Blanes, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 330 m²
Elegante casa unifamiliar en la exclusiva zona de Cala San Francesque en Blanes, una de las …
$1,10M
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Villa en Blanes, Španjolska
Villa
Blanes, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 235 m²
Villa con vista al mar y licencia turística, a 400 m de Cala Bona - Cala Sant Francesque, Bl…
$990 863
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Villa en Santa Maria de Llorell, Španjolska
Villa
Santa Maria de Llorell, Španjolska
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 476 m²
100% privacidad! Hermosa villa en la urbanización de la ciudad de Tossa de Mar con una gran …
$2,94M
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Villa en Blanes, Španjolska
Villa
Blanes, Španjolska
Dormitorios 5
Área 507 m²
Descubre esta magnífica residencia ubicada en el prestigioso Cala Sant Francesque distrito d…
$2,25M
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Villa en Santa Maria de Llorell, Španjolska
Villa
Santa Maria de Llorell, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 354 m²
Casa con Licencia Turística de estilo clásico, situada en una exclusiva zona residencial pri…
$1,43M
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Villa en Canyelles, Španjolska
Villa
Canyelles, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 224 m²
Hermosa casa de una planta con vistas al mar en la urbanización de Cala Caneias en Lloret de…
$1,04M
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Villa en Serrabrava, Španjolska
Villa
Serrabrava, Španjolska
Dormitorios 5
Área 397 m²
Casa con vistas al mar, espacios versátiles y eficiencia energética en Lloret de MarRas situ…
$798 056
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Villa en Lloret de Mar, Španjolska
Villa
Lloret de Mar, Španjolska
Dormitorios 7
La casa con impresionantes vistas del mar y las montañas, situada en una de las mejores zona…
$1,10M
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Villa en Canyelles, Španjolska
Villa
Canyelles, Španjolska
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 440 m²
Lujo y nueva casa de estilo clásico en la urbanización elite de La Mongoda en Lloret de Mar …
$2,66M
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Villa en Lloret de Mar, Španjolska
Villa
Lloret de Mar, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 348 m²
¡El comercio es posible!Casa en venta, con una superficie de 348 m2, construida en 2001, en …
$904 998
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Villa en Canyelles, Španjolska
Villa
Canyelles, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 230 m²
Una oportunidad única en la Costa Brava.Una encantadora casa en venta en Cala Cañelles, Llor…
$990 863
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Villa en Blanes, Španjolska
Villa
Blanes, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 408 m²
Villa con vista al mar y una nueva piscina en Cala Sant France – BlanesPresentamos una propi…
$2,30M
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Villa en Blanes, Španjolska
Villa
Blanes, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 190 m²
Casa en venta en la urbanización de Blanes.Situado en una zona muy tranquila de Blanes, en u…
$564 884
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Villa en Sant Hilari Sacalm, Španjolska
Villa
Sant Hilari Sacalm, Španjolska
Dormitorios 6
Área 417 m²
Manor y dependencias en una parcela de 4.207 m2. Encantadora Finca en venta, que consta de l…
$1,23M
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Villa en Blanes, Španjolska
Villa
Blanes, Španjolska
Dormitorios 3
Área 190 m²
Amplia y luminosa casa de dos familias en MontferrandEn la planta baja: salón, baño, gran co…
$564 884
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Villa en Blanes, Španjolska
Villa
Blanes, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 507 m²
Descubre esta magnífica residencia ubicada en el prestigioso Cala Sant Francesque distrito d…
$2,26M
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Villa en Blanes, Španjolska
Villa
Blanes, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 397 m²
Exclusiva casa con licencia turística en Cala San Francesque – Blanes.En una de las zonas re…
$1,63M
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Villa en Canyelles, Španjolska
Villa
Canyelles, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 408 m²
Casa con licencia turística, completamente reformada en la urbanización de Rock Gross, Llore…
$975 587
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Villa en Canyelles, Španjolska
Villa
Canyelles, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 235 m²
Ofrecemos una encantadora casa con vistas al mar, situada en la urbanización de La Montgoda …
$739 023
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Villa en Blanes, Španjolska
Villa
Blanes, Španjolska
Dormitorios 6
Área 654 m²
En el corazón de la prestigiosa urbanización de Cala Sant Francesque, a pocos pasos de la pl…
$1,70M
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Villa en Santa Maria de Llorell, Španjolska
Villa
Santa Maria de Llorell, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 351 m²
Casa con magníficas vistas al mar en la ciudad de Tossa de Mar. La casa se encuentra en una …
$1,83M
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Villa en Canyelles, Španjolska
Villa
Canyelles, Španjolska
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Área 561 m²
Exclusiva villa de lujo con vistas al mar en Lloret de Mar.Esta villa de diseño, situada en …
$5,23M
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Villa en Canyelles, Španjolska
Villa
Canyelles, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 200 m²
Oferta especial. 42 parcelas de construcción en Llorete de Mar en la Costa Brava. El proyect…
$639 051
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Parámetros de las propiedades en la Selva, Španjolska

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