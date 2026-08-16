Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Španjolska
  3. Santa Cruz de Tenerife
  4. Residencial
  5. Dúplex
  6. Piscina

Dúplex con piscina en venta en Santa Cruz de Tenerife, Španjolska

;
Adeje
10
Arona
10
Los Cristianos
6
Dúplex Borrar
Eliminar
9 propiedades total found
Dúplex 1 habitacion en Adeje, Španjolska
Dúplex 1 habitacion
Adeje, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 40 m²
Apartamento dúplex en venta en el complejo El Cortijo, en el corazón de Playa de Las América…
$256,583
Dejar una solicitud
Dúplex 1 habitacion en Miraverde, Španjolska
Dúplex 1 habitacion
Miraverde, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
Apartamento dúplex en venta en el complejo residencial Colina Blanca en San Eugenio Alto. 1 …
$160,948
Dejar una solicitud
Dúplex 3 habitaciones en Urbanizacion El Guincho, Španjolska
Dúplex 3 habitaciones
Urbanizacion El Guincho, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 114 m²
Apartamento dúplex en Pueblo Primavera complejo en Golf del Sur. En la planta baja hay un am…
$290,405
Dejar una solicitud
International Property AlertsInternational Property Alerts
Dúplex 5 habitaciones en Miraverde, Španjolska
Dúplex 5 habitaciones
Miraverde, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 220 m²
Bungalow en el complejo Tegueste, San Eugenio Bajo. Sala de estar, 4 dormitorios, 3 baños, c…
$513,166
Dejar una solicitud
Dúplex 2 habitaciones en Adeje, Španjolska
Dúplex 2 habitaciones
Adeje, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 80 m²
Un magnífico dúplex en el complejo residencial "Adeje Paradise", ubicado en Playa Paraíso, u…
$303,235
Dejar una solicitud
Dúplex 3 habitaciones en Arona, Španjolska
Dúplex 3 habitaciones
Arona, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 98 m²
En venta hay un dúplex ubicado en la pintoresca zona de Chayofita, en La Finca.Duplex se enc…
$305,567
Dejar una solicitud
LDV InvestLDV Invest
Dúplex 2 habitaciones en Arona, Španjolska
Dúplex 2 habitaciones
Arona, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
En venta hay un apartamento dúplex en el complejo Parque Tropical, Los Cristianos. El comple…
$367,380
Dejar una solicitud
Dúplex 2 habitaciones en Arona, Španjolska
Dúplex 2 habitaciones
Arona, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 135 m²
En venta hay un hermoso dúplex, que se encuentra en el complejo Golf Resort, en la zona de L…
$425,695
Dejar una solicitud
Dúplex 2 habitaciones en Miraverde, Španjolska
Dúplex 2 habitaciones
Miraverde, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Duplex en venta en Villas Fañabe en Costa Adeje. Totalmente renovado, consta de una amplia s…
$513,166
Dejar una solicitud

Parámetros de las propiedades en Santa Cruz de Tenerife, Španjolska

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir