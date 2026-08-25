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Dúplex en venta en Arona, Španjolska

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10 propiedades total found
Dúplex 3 habitaciones en Arona, Španjolska
Dúplex 3 habitaciones
Arona, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 98 m²
En venta hay un dúplex ubicado en la pintoresca zona de Chayofita, en La Finca.Duplex se enc…
$305 567
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Dúplex 1 habitacion en Arona, Španjolska
Dúplex 1 habitacion
Arona, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 26 m²
Presentamos este atractivo apartamento tríplex situado en el complejo San Rafael, conocido t…
$285 998
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Dúplex 2 habitaciones en Arona, Španjolska
Dúplex 2 habitaciones
Arona, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 53 m²
En venta hay un dúplex ubicado en Castle Harbor. Duplex consta de: 2 dormitorios, 2 baños…
$220 428
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DD CO DEDD CO DE
Dúplex 2 habitaciones en El Bebedero, Španjolska
Dúplex 2 habitaciones
El Bebedero, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 77 m²
En venta hay una casa de bolígrafo dúplex, que se encuentra en el complejo Diana en la zona …
$173 777
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Dúplex 2 habitaciones en Arona, Španjolska
Dúplex 2 habitaciones
Arona, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 135 m²
En venta hay un hermoso dúplex, que se encuentra en el complejo Golf Resort, en la zona de L…
$425 695
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Dúplex 2 habitaciones en Arona, Španjolska
Dúplex 2 habitaciones
Arona, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
En venta hay un apartamento dúplex en el complejo Parque Tropical, Los Cristianos. El comple…
$367 380
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TekceTekce
Dúplex 3 habitaciones en Arona, Španjolska
Dúplex 3 habitaciones
Arona, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 85 m²
Apartamento dúplex de dos dormitorios en venta en el complejo Altamar Paradise en Playa de L…
$421 935
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Dúplex 3 habitaciones en Arona, Španjolska
Dúplex 3 habitaciones
Arona, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 80 m²
Ático dúplex en la zona del Parque de la Reina. Se vende amueblado. Hay una plaza de parking…
$219 078
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Dúplex 4 habitaciones en Palm Mar Arona, Španjolska
Dúplex 4 habitaciones
Palm Mar Arona, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 133 m²
Dúplex con vistas panorámicas al mar, ubicado en el exclusivo complejo residencial Bahía de …
$756 196
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Dúplex 4 habitaciones en Arona, Španjolska
Dúplex 4 habitaciones
Arona, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 128 m²
Se vende apartamento dúplex en el complejo Santa Ana en la zona de Costa del Silencio. Tiene…
$273 984
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