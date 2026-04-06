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Propiedades residenciales en venta en San Lorenzo del Cardessar, Španjolska

apartamentos
52
casas independientes
52
104 propiedades total found
Villa en San Lorenzo del Cardessar, Španjolska
Villa
San Lorenzo del Cardessar, Španjolska
Área 125 m²
Description of object: In the enchanting setting of La Nucia stands an exclusive collection …
$670,157
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Apartamento en San Lorenzo del Cardessar, Španjolska
Apartamento
San Lorenzo del Cardessar, Španjolska
Área 60 m²
Descripción del sitio: Introduciendo Eden Beach, un nuevo complejo residencial ubicado en To…
$329,351
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Apartamento en San Lorenzo del Cardessar, Španjolska
Apartamento
San Lorenzo del Cardessar, Španjolska
Área 67 m²
Descripción del sitio: ¿Buscando un lugar que combina el sol mediterráneo, la arquitectura m…
$193,028
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Villa en San Lorenzo del Cardessar, Španjolska
Villa
San Lorenzo del Cardessar, Španjolska
Área 293 m²
Descripción del objeto:
$988,625
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Apartamento en San Lorenzo del Cardessar, Španjolska
Apartamento
San Lorenzo del Cardessar, Španjolska
Área 86 m²
Descripción del objeto: En el sur de la Costa Blanca española, en un lugar donde la tradició…
$461,549
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Apartamento
San Lorenzo del Cardessar, Španjolska
Área 82 m²
Descripción del sitio: En la pintoresca ciudad de Agilas, ofrecemos una residencia exclusiva…
$340,233
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Melrose VillasMelrose Villas
Villa en San Lorenzo del Cardessar, Španjolska
Villa
San Lorenzo del Cardessar, Španjolska
Área 143 m²
Descripción del objeto: En el corazón de la atractiva zona de Orihuela Costa, este chalet in…
$870,631
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Villa en San Lorenzo del Cardessar, Španjolska
Villa
San Lorenzo del Cardessar, Španjolska
Área 308 m²
Descripción del objeto: Presentamos una de las últimas casas disponibles de este prestigioso…
$781,277
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Villa en San Lorenzo del Cardessar, Španjolska
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San Lorenzo del Cardessar, Španjolska
Área 93 m²
Descripción del objeto: En la encantadora ciudad de Orihuela, se abre una oportunidad única …
$320,759
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Villa en San Lorenzo del Cardessar, Španjolska
Villa
San Lorenzo del Cardessar, Španjolska
Área 91 m²
Descripción del objeto: En San Fulgencio ofrecemos un complejo residencial de doce bungalows…
$363,030
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Villa en San Lorenzo del Cardessar, Španjolska
Villa
San Lorenzo del Cardessar, Španjolska
Área 138 m²
Description of object: In the enchanting setting of Orihua, a residential complex of 39 deta…
$532,689
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Villa en San Lorenzo del Cardessar, Španjolska
Villa
San Lorenzo del Cardessar, Španjolska
Área 220 m²
Descripción del objeto: En la atractiva ubicación de Los Alcázares en la región de Murcia, s…
$643,121
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Apartamento en San Lorenzo del Cardessar, Španjolska
Apartamento
San Lorenzo del Cardessar, Španjolska
Área 115 m²
Description of object: An exclusive residence with 11 carefully designed units is being buil…
$400,949
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Apartamento en San Lorenzo del Cardessar, Španjolska
Apartamento
San Lorenzo del Cardessar, Španjolska
Área 61 m²
Descripción del objeto: En el corazón de una agradable zona residencial en Bigastro, ofrecem…
$240,455
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Apartamento
San Lorenzo del Cardessar, Španjolska
Área 75 m²
Descripción del objeto: Le presentamos un exclusivo apartamento de 3 habitaciones en planta …
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Apartamento
San Lorenzo del Cardessar, Španjolska
Área 85 m²
Descripción del objeto: Estamos encantados de presentarle un apartamento exclusivo, del que …
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Villa en San Lorenzo del Cardessar, Španjolska
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San Lorenzo del Cardessar, Španjolska
Área 146 m²
Description of object: We present a detached chalet in picturesque Pinoso, offering a combin…
$400,949
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Apartamento en San Lorenzo del Cardessar, Španjolska
Apartamento
San Lorenzo del Cardessar, Španjolska
Área 122 m²
Descripción del sitio: ¿Buscando un lugar que combina el sol mediterráneo, la arquitectura m…
$239,996
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Villa en San Lorenzo del Cardessar, Španjolska
Villa
San Lorenzo del Cardessar, Španjolska
Área 118 m²
Descripción del objeto: En la pintoresca ciudad de Benijófar, este exclusivo chalet independ…
$492,021
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Apartamento en San Lorenzo del Cardessar, Španjolska
Apartamento
San Lorenzo del Cardessar, Španjolska
Área 120 m²
Descripción del sitio: En la popular zona de Playa Flamenca, en el corazón de Orihuela Costa…
$563,046
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Villa en San Lorenzo del Cardessar, Španjolska
Villa
San Lorenzo del Cardessar, Španjolska
Área 138 m²
Description of object: In sunny Orihuela, we offer a residential complex of 39 detached hous…
$502,904
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Área 124 m²
Descripción del sitio: En el corazón de la pintoresca ciudad mediterránea de Agilas, en la o…
$740,036
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Área 73 m²
Descripción del objeto: Un nuevo complejo residencial está siendo construido en la popular P…
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Área 121 m²
Descripción del objeto: En la encantadora ciudad portuaria de Guardamar del Segura, ofrecemo…
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Área 65 m²
Descripción del objeto: Presentamos un exclusivo apartamento de 3 habitaciones con una super…
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Área 235 m²
Descripción del objeto: Ofrecemos una colección exclusiva de 32 viviendas unifamiliares que …
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Área 214 m²
Description of object: We offer a unique collection of three detached sea view chalets, desi…
$686,195
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Área 113 m²
Descripción del sitio: Presentamos a su atención un complejo residencial de 43 apartamentos …
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Área 77 m²
Descripción del objeto: En la prestigiosa zona de Cabo Roig, encontrará un complejo residenc…
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Área 178 m²
Description of object: In the picturesque village of El Pinós, this detached property offers…
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