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Locales comerciales en venta en San Juan de Alicante, Španjolska

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Propiedad comercial en San Juan de Alicante, Španjolska
Propiedad comercial
San Juan de Alicante, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Encantadora casita de cuento originaria de una villa del siglo XVIII, que ha sido transforma…
$347,077
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