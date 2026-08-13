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Propiedades residenciales en venta en San Bartolome de Tirajana, Španjolska

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1 propiedad total found
Apartamento 3 habitaciones en San Bartolome de Tirajana, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
San Bartolome de Tirajana, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Venta apartamento en el complejo Valle de Izas, El Madroñal. Tres dormitorios y dos baños, c…
$396,538
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