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Locales comerciales en venta en Salou, Španjolska

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1 propiedad total found
Propiedad comercial 3 000 m² en Salou, Španjolska
Propiedad comercial 3 000 m²
Salou, Španjolska
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 3 000 m²
GA-V001429. Hotel by Lake Garda en SaloSituado en una pintoresca ubicación a orillas de la B…
$7,62M
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Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
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