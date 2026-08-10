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Propiedades residenciales en venta en Puerto Real, Španjolska

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2 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Puerto Real, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Puerto Real, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 85 m²
Vivienda totalmente reformada, muy luminosa y acogedora. 2° planta sin ascensor. Está situad…
$155,119
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Apartamento 3 habitaciones en Puerto Real, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Puerto Real, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 75 m²
Piso reformado totalmente, amueblado por completo, incluso electrodomésticos y con la comuni…
$162,713
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