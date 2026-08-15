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Propiedades residenciales en venta en Puerto de la Cruz, Španjolska

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apartamentos
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5 propiedades total found
Ático Ático en Puerto de la Cruz, Španjolska
Ático Ático
Puerto de la Cruz, Španjolska
Nº de cuartos de baño 2
Venta de un hermoso ático en un prestigioso complejo en la costa norte de Tenerife - un luga…
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Villa en Puerto de la Cruz, Španjolska
Villa
Puerto de la Cruz, Španjolska
Área 699 m²
Venta de una hermosa villa con vistas panorámicas al mar. Ideal para aquellos que buscan una…
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Apartamento en Puerto de la Cruz, Španjolska
Apartamento
Puerto de la Cruz, Španjolska
Venta de un moderno apartamento en la costa norte de Tenerife, en la prestigiosa zona turíst…
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Apartamento en Puerto de la Cruz, Španjolska
Apartamento
Puerto de la Cruz, Španjolska
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Apartamento 1 habitacion en Puerto de la Cruz, Španjolska
Apartamento 1 habitacion
Puerto de la Cruz, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 75 m²
Bonito apartamento en venta en la costa norte de Tenerife. Situado en la ciudad turística de…
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