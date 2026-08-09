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Villas del mar en venta en Orihuela, Španjolska

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10 propiedades total found
Villa en Orihuela, Španjolska
Villa
Orihuela, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Chalet de 3 dormitorios en Cabo Roig. Chalet independiente en planta baja con amplio jard…
$1,03M
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Villa en Dehesa de Campoamor, Španjolska
Villa
Dehesa de Campoamor, Španjolska
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 9
Área 800 m²
Chalet independiente en Dehesa de Campoamor . Chalet independiente con amplio jardín, g…
$1,28M
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Villa en Orihuela, Španjolska
Villa
Orihuela, Španjolska
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 363 m²
Chalet moderno con jardÍn privado, piscina y garaje en Las Colinas Golf. Chalet moderno de l…
$2,91M
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TekceTekce
Villa en Orihuela, Španjolska
Villa
Orihuela, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 306 m²
Chalet independiente de 5 dormitorios con vistas al mar en La Zenia. Espléndido chalet …
$1,74M
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Villa 6 habitaciones en Orihuela, Španjolska
Villa 6 habitaciones
Orihuela, Španjolska
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 329 m²
Villa Independiente de 5 Dormitorios con Piscina Junto a la Playa en La Zenia Situada en La …
$1,49M
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Villa 5 habitaciones en Orihuela, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Orihuela, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 197 m²
Fantásticas villas independientes de 3 y 4 dormitorios junto a la playa ubicadas en Alicante…
$1,38M
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Villa 5 habitaciones en Orihuela, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Orihuela, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 490 m²
Número de plantas 2
Brillante villa amueblada y con piscina, terraza en la azotea e increíbles vistas al mar jun…
$1,71M
VAT
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Agencia
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Idiomas hablados
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Villa en Orihuela, Španjolska
Villa
Orihuela, Španjolska
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 220 m²
Chalet de lujo frente al mar en Orihuela Costa . Chalet de lujo de 6 dormitorios en una parc…
$1,86M
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Villa 4 habitaciones en Orihuela, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Orihuela, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 92 m²
Fantásticas villas independientes de 3 y 4 dormitorios junto a la playa ubicadas en Alicante…
$1,15M
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Villa en Orihuela, Španjolska
Villa
Orihuela, Španjolska
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 7
Área 600 m²
Chalet de lujo al lado del mar en Cabo Roig.           Es…
$2,33M
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