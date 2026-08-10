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Propiedades residenciales en venta en Onteniente, Španjolska

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2 propiedades total found
Villa en Onteniente, Španjolska
Villa
Onteniente, Španjolska
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 3
Área 378 m²
Alqueria situada en Ontinyent (Valencia) a menos de 1 Km del pueblo (80 Km a Valencia y 80 k…
$599,900
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Villa en Onteniente, Španjolska
Villa
Onteniente, Španjolska
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 330 m²
Esta villa es uan antigua Alquería Valenciana de la segunda mitad del siglo XIX reformada, d…
$576,776
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