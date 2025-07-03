Villa Villa de 5 dormitorios con piscina y solárium en Orihuela

Espaciosa villa con piscina, sótano y solárium en Villamartin

Villamartin, un barrio de Alicante situado en la Costa Blanca sur, es una zona muy solicitada conocida por sus campos de golf, playas mediterráneas y estilo de vida relajado. La zona ofrece una combinación de calles residenciales tranquilas, plazas animadas y una variedad de restaurantes, tiendas y servicios. Su clima templado y entorno bien cuidado la convierten en una ubicación ideal tanto para residencia permanente como para escapadas vacacionales.

Desde la villa en venta en Villamartin, Alicante, las comodidades diarias están al alcance; el supermercado más cercano se encuentra a 0,6 km, Villamartin Golf a 2,1 km, el centro comercial La Zenia Boulevard a 3,8 km, la playa Playa Flamenca a 5,1 km, el centro de Torrevieja a 10,4 km, Las Colinas Golf & Country Club a 11,2 km, el aeropuerto Murcia San Javier a 32,9 km y el aeropuerto de Alicante aproximadamente a 52,7 km.

Ubicado en una parcela generosa con piscina privada y exuberante vegetación, el proyecto se encuentra en una tranquila zona residencial. Sus características exteriores están diseñadas para una vida familiar cómoda, complementadas con zonas verdes cercanas y conexiones viales convenientes a las ciudades y áreas costeras circundantes.

En esta elegante villa de 5 dormitorios, la planta baja se abre a una luminosa sala de estar con zona de comedor y una cocina abierta totalmente equipada. Cada uno de los tres dormitorios espaciosos tiene acceso directo a su propio baño. En la planta sótano hay dos dormitorios adicionales, una lavandería y una gran sala de estar abierta. También cuenta con un solárium privado que ofrece vistas panorámicas, ideal para relajarse y entretener.

ALC-01112