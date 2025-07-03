  1. Realting.com
Villa Villas con Piscina Privada y Exuberantes Areas Comunes en Finestrat

Finestrat, Španjolska
$1,35M
20
ID: 27831
Localización

  • País
    Španjolska
  • Región / estado
    Comunidad Valenciana
  • Pueblo
    Finestrat

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    2027

Detalles del exterior

  • Aparcamientos

  • Piscina

Sobre el complejo

Villas Independientes de 4 Dormitorios con Piscina Privada, Aparcamiento Subterráneo y Zonas Comunes Exuberantes en Finestrat

Ubicadas en la pintoresca ciudad de Finestrat, una joya de la provincia de Alicante en la Costa Blanca de España, estas elegantes villas contemporáneas ofrecen una combinación extraordinaria de encanto costero y vistas montañosas. Finestrat es famosa por su impresionante yuxtaposición de playas serenas y el espectacular telón de fondo de la montaña Puig Campana, con su encantador pueblo antiguo en las colinas y Cala de Finestrat en la costa. Esta ciudad combina a la perfección una rica atmósfera histórica con la belleza natural tanto de la tierra como del mar, lo que proporciona la escapada perfecta para aquellos que anhelan la tranquilidad pero aún quieren la proximidad a la energía animada de Benidorm.

Estas villas gozan de una ubicación ideal, a pocos pasos de un campo de golf de primer nivel y a solo cinco minutos en coche de un extenso complejo comercial repleto de tiendas y supermercados para todas sus necesidades. Las conexiones de transporte cercanas, incluida una conveniente estación de autobuses, garantizan una fácil conectividad, mientras que un rápido viaje en automóvil lo lleva a Benidorm, una ciudad vibrante famosa por su impresionante horizonte, atracciones emocionantes como Terra Mítica y servicios integrales como escuelas y hospitales.

La comunidad de villas cuenta con una gran cantidad de comodidades compartidas, que incluyen una amplia piscina semiolímpica de 25 metros, áreas de juegos para niños, canchas de pádel, un gimnasio al aire libre y cubierto, un espacio de coworking, canchas de petanca y una sala multiusos para reuniones sociales o eventos.

También vienen en una parcela considerable que mide 556 metros cuadrados con estacionamiento cerrado fuera de la calle, una piscina privada, amplias terrazas y un solárium en la azotea.

Dentro de las villas en venta en Finestrat Alicante, tienes tres niveles.
El sótano consta de dos amplios dormitorios dobles, ambos con armarios empotrados, un baño con ducha a ras de suelo, un lavadero, la zona de aparcamiento y una segunda sala de estar.

En la planta baja hay otros dos dormitorios, ambos con vestidores y baños en suite, otro baño en la planta baja, una cocina abierta y un comedor, y una gran sala de estar.

En el solárium hay una zona de estar y varios paneles solares.


ALC-00969

Finestrat, Španjolska
