Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Španjolska
  3. Mazarrón
  4. Residencial
  5. Dúplex

Dúplex en venta en Mazarrón, Španjolska

Dúplex Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Dúplex 3 habitaciones en Mazarrón, Španjolska
Dúplex 3 habitaciones
Mazarrón, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 159 m²
Número de plantas 1
Atractiva casa dúplex en planta alta con gran terraza en la azotea y pistas de pádel situada…
$289,742
VAT
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir