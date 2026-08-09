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Villas en venta en Maresme, Španjolska

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Sant Andreu de Llavaneres
3
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17 propiedades total found
Villa en Teia, Španjolska
Villa
Teia, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 500 m²
Situado en una de las zonas residenciales más tranquilas y más buscadas de Teia, esta exclus…
$2,85M
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Villa en Santa Susanna, Španjolska
Villa
Santa Susanna, Španjolska
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 445 m²
Villa de diseño con materiales de alta calidad. Su ubicación privilegiada le permite disfrut…
$1,36M
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Villa en Calella, Španjolska
Villa
Calella, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 283 m²
Exclusiva casa en Calella Esta impresionante casa de dos familias, construida en 2006, ofrec…
$741,268
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LDV InvestLDV Invest
Villa 6 habitaciones en Premia de Dalt, Španjolska
Villa 6 habitaciones
Premia de Dalt, Španjolska
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 364 m²
Número de plantas 2
Villa en Premià de Dalt, Cerca de la Costa y de Parques Naturales La zona de Premià de Dalt …
$2,58M
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Villa en Vilassar de Dalt, Španjolska
Villa
Vilassar de Dalt, Španjolska
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Área 386 m²
Esta elegante casa de estilo moderno, situada en una de las mejores zonas de Vilassar de Dal…
$1,51M
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Villa en Sant Andreu de Llavaneres, Španjolska
Villa
Sant Andreu de Llavaneres, Španjolska
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 7
Área 1 755 m²
Elegante villa mediterránea con vistas al mar y su propio parqueUna residencia premium única…
$7,08M
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Villa 8 habitaciones en Sant Andreu de Llavaneres, Španjolska
Villa 8 habitaciones
Sant Andreu de Llavaneres, Španjolska
Habitaciones 8
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 675 m²
Elegante Villa en Sant Andreu de Llavaneres Cerca de la Naturaleza y el Mar Aproximadamente …
$4,66M
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Villa en Sant Pol de Mar, Španjolska
Villa
Sant Pol de Mar, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 641 m²
Una propiedad verdaderamente única donde la privacidad, impresionantes vistas al mar y ubica…
$2,05M
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Villa en Alella, Španjolska
Villa
Alella, Španjolska
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Área 639 m²
Villa en estilo clásico en la urbanización elite de Can Teixidó en la ciudad de Aleia en la …
$1,86M
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Villa en Mataró, Španjolska
Villa
Mataró, Španjolska
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 8
Área 1 648 m²
Finca de 1917 en la zona de la ciudad de Mataro en la costa de Marezme. La distancia al cent…
$6,68M
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Villa en Sant Andreu de Llavaneres, Španjolska
Villa
Sant Andreu de Llavaneres, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 463 m²
Impresionante casa independiente de dos plantas en la prestigiosa zona residencial de Sant A…
$2,85M
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Villa en Sant Vicenc de Montalt, Španjolska
Villa
Sant Vicenc de Montalt, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 300 m²
Villa para renovación en la costa de Marezme con increíbles vistas al mar en la ciudad de Sa…
$3,20M
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Villa en Sant Vicenc de Montalt, Španjolska
Villa
Sant Vicenc de Montalt, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 400 m²
The magnificent villa made in a modern design is located in Sant Vicent del Montalt on a pri…
$1,95M
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Villa en Sant Cebria de Vallalta, Španjolska
Villa
Sant Cebria de Vallalta, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 313 m²
Casa en Vistamar urbanización de San Sebria de Valhalta en la Costa Marezme. El área total d…
$522,860
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Villa en Sant Vicenc de Montalt, Španjolska
Villa
Sant Vicenc de Montalt, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 400 m²
Modern villa with pool is located in a calm and secluded place, has 5 bedrooms, its own pool…
$1,95M
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Villa en Sant Pol de Mar, Španjolska
Villa
Sant Pol de Mar, Španjolska
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 3
Área 370 m²
Hermosa casa en Sagaro. La zona de la casa es de 370 metros cuadrados, la zona de la parcela…
$917,910
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Villa en Sant Vicenc de Montalt, Španjolska
Villa
Sant Vicenc de Montalt, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 321 m²
Nueva construcción en San Vicens de Montalt Villa, construida sobre una parcela de casi 900 …
$2,54M
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Parámetros de las propiedades en Maresme, Španjolska

con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
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