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Propiedades residenciales en venta en Maresme, Španjolska

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Sant Andreu de Llavaneres
4
Mataró
3
35 propiedades total found
Villa en Teia, Španjolska
Villa
Teia, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 500 m²
Situado en una de las zonas residenciales más tranquilas y más buscadas de Teia, esta exclus…
$2,85M
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Apartamento 3 habitaciones en Sant Andreu de Llavaneres, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Sant Andreu de Llavaneres, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Els Ametllers es un moderno complejo cerrado en la ciudad de Sant Andreu de Llavaneras en la…
$627,227
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Mataró, Španjolska
Adosado Adosado 5 habitaciones
Mataró, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 245 m²
Exclusividad, amplitud y naturaleza se unen en esta magnífica casa ubicada en la prestigiosa…
$657,556
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LDV InvestLDV Invest
Apartamento 2 habitaciones en Premia de Dalt, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Premia de Dalt, Španjolska
Dormitorios 2
Área 74 m²
El Premio de Dalt es una pintoresca ciudad de la Costa del Maresme, a solo 20 kilómetros al …
$584,458
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Villa en Santa Susanna, Španjolska
Villa
Santa Susanna, Španjolska
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 445 m²
Villa de diseño con materiales de alta calidad. Su ubicación privilegiada le permite disfrut…
$1,36M
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Apartamento 3 habitaciones en Premia de Dalt, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Premia de Dalt, Španjolska
Dormitorios 3
Área 86 m²
El Premio de Dalt es una pintoresca ciudad de la Costa del Maresme, a solo 20 kilómetros al …
$655,488
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Villa en Calella, Španjolska
Villa
Calella, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 283 m²
Exclusiva casa en Calella Esta impresionante casa de dos familias, construida en 2006, ofrec…
$741,268
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Apartamento 4 habitaciones en Pineda de Mar, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Pineda de Mar, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 143 m²
Excepcional apartamento en planta baja en Pineda de Mar con 4 dormitorios, jardín privado de…
$478,973
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Apartamento 3 habitaciones en Premia de Dalt, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Premia de Dalt, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 79 m²
Piso 2/3
Apartamentos en un Complejo Residencial Cerca de Playas y Áreas Comerciales en Maresme, Barc…
$568,191
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Apartamento 4 habitaciones en Premia de Dalt, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Premia de Dalt, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 104 m²
Piso 3/3
Apartamentos en un Complejo Residencial Cerca de Playas y Áreas Comerciales en Maresme, Barc…
$687,990
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Villa 6 habitaciones en Premia de Dalt, Španjolska
Villa 6 habitaciones
Premia de Dalt, Španjolska
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 364 m²
Número de plantas 2
Villa en Premià de Dalt, Cerca de la Costa y de Parques Naturales La zona de Premià de Dalt …
$2,58M
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Apartamento 4 habitaciones en Tiana, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Tiana, Španjolska
Dormitorios 4
Área 258 m²
En el encantador pueblo de Tiana es esta hermosa casa de pueblo completamente renovado. Con …
$793,108
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Villa en Vilassar de Dalt, Španjolska
Villa
Vilassar de Dalt, Španjolska
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Área 386 m²
Esta elegante casa de estilo moderno, situada en una de las mejores zonas de Vilassar de Dal…
$1,51M
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Apartamento 3 habitaciones en Premia de Dalt, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Premia de Dalt, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 113 m²
Número de plantas 3
Apartamentos en un Complejo Residencial Cerca de Playas y Áreas Comerciales en Maresme, Barc…
$646,916
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Apartamento 4 habitaciones en Premia de Dalt, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Premia de Dalt, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 95 m²
Número de plantas 3
Apartamentos en un Complejo Residencial Cerca de Playas y Áreas Comerciales en Maresme, Barc…
$666,312
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Apartamento 2 habitaciones en Premia de Dalt, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Premia de Dalt, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 79 m²
Nuevo complejo residencial en Premia de Dalt, una de las zonas con la más alta calidad de vi…
$586,227
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Villa en Sant Andreu de Llavaneres, Španjolska
Villa
Sant Andreu de Llavaneres, Španjolska
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 7
Área 1 755 m²
Elegante villa mediterránea con vistas al mar y su propio parqueUna residencia premium única…
$7,08M
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Villa 8 habitaciones en Sant Andreu de Llavaneres, Španjolska
Villa 8 habitaciones
Sant Andreu de Llavaneres, Španjolska
Habitaciones 8
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 675 m²
Elegante Villa en Sant Andreu de Llavaneres Cerca de la Naturaleza y el Mar Aproximadamente …
$4,66M
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Apartamento 3 habitaciones en Premia de Dalt, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Premia de Dalt, Španjolska
Dormitorios 3
Área 99 m²
Nuevo complejo residencial en Premia de Dalt, uno de los lugares con la más alta calidad de …
$565,681
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Villa en Sant Pol de Mar, Španjolska
Villa
Sant Pol de Mar, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 641 m²
Una propiedad verdaderamente única donde la privacidad, impresionantes vistas al mar y ubica…
$2,05M
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Apartamento 3 habitaciones en Badalona, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Badalona, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 210 m²
Apartamentos en venta en un moderno complejo residencial en construcción en la ciudad de Mon…
$801,719
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Arenys de Munt, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Arenys de Munt, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 261 m²
Magnífica casa adosada totalmente reformada, situada en la urbanización más prestigiosa de A…
$923,719
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Villa en Alella, Španjolska
Villa
Alella, Španjolska
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Área 639 m²
Villa en estilo clásico en la urbanización elite de Can Teixidó en la ciudad de Aleia en la …
$1,86M
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Villa en Mataró, Španjolska
Villa
Mataró, Španjolska
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 8
Área 1 648 m²
Finca de 1917 en la zona de la ciudad de Mataro en la costa de Marezme. La distancia al cent…
$6,68M
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Villa en Sant Andreu de Llavaneres, Španjolska
Villa
Sant Andreu de Llavaneres, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 463 m²
Impresionante casa independiente de dos plantas en la prestigiosa zona residencial de Sant A…
$2,85M
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Villa en Sant Vicenc de Montalt, Španjolska
Villa
Sant Vicenc de Montalt, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 300 m²
Villa para renovación en la costa de Marezme con increíbles vistas al mar en la ciudad de Sa…
$3,20M
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Apartamento 4 habitaciones en Mataró, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Mataró, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 109 m²
Moderno complejo residencial en la primera línea del mar en construcción en la ciudad de Mat…
$477,545
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Villa en Sant Vicenc de Montalt, Španjolska
Villa
Sant Vicenc de Montalt, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 400 m²
The magnificent villa made in a modern design is located in Sant Vicent del Montalt on a pri…
$1,95M
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Villa en Sant Cebria de Vallalta, Španjolska
Villa
Sant Cebria de Vallalta, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 313 m²
Casa en Vistamar urbanización de San Sebria de Valhalta en la Costa Marezme. El área total d…
$522,860
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Chalet 5 habitaciones en Santa Susanna, Španjolska
Chalet 5 habitaciones
Santa Susanna, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 298 m²
Número de plantas 2
SPECTACULAR RENOVATED HOUSE WITH SEA VIEWS IN SANTA SUSANNA, BARCELONA: YOUR OASIS OF TRANQU…
$668,736
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Tipos de propiedades en Maresme

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