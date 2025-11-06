Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Španjolska
  3. Maresme
  4. Residencial
  5. Villa
  6. Vista a la montaña

Villas en la montaña en venta en Maresme, Španjolska

Sant Andreu de Llavaneres
4
Villa Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Villa 6 habitaciones en Premia de Dalt, Španjolska
Villa 6 habitaciones
Premia de Dalt, Španjolska
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 364 m²
Número de plantas 2
Villa en Premià de Dalt, Cerca de la Costa y de Parques Naturales La zona de Premià de Dalt …
$2,58M
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Maresme, Španjolska

con Jardín
con Terraza
con Vistas al mar
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir