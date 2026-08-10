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Villas con piscina en venta en Marbella, Španjolska

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San Pedro Alcantara
45
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22 propiedades total found
Villa en Marbella, Španjolska
Villa
Marbella, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 342 m²
Despierta en Elviria Playa, Marbella Este, a solo 50 metros del Mediterráneo, con vistas al …
$2,87M
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Villa 5 habitaciones en Marbella, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Marbella, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 323 m²
Número de plantas 2
Villa de lujo de alta gama con impresionantes vistas al mar, piscina, gimnasio y tubo de hid…
$2,27M
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Villa en Marbella, Španjolska
Villa
Marbella, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 408 m²
Descubre Villa Nerea, una exclusiva villa de diseño contemporáneo situada en Marbesa, una de…
$3,59M
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LDV InvestLDV Invest
Villa en San Pedro Alcantara, Španjolska
Villa
San Pedro Alcantara, Španjolska
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 7
Área 613 m²
Villa Cefeo es una villa moderna de diseño arquitectónico contemporáneo situada en una de la…
$5,17M
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Villa en Marbella, Španjolska
Villa
Marbella, Španjolska
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 7
Área 854 m²
Despertar frente al golf en La Cerquilla, Nueva Andalucía, con vistas abiertas, privacidad y…
$10,29M
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Villa 8 habitaciones en Marbella, Španjolska
Villa 8 habitaciones
Marbella, Španjolska
Habitaciones 8
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 595 m²
Número de plantas 2
Exclusiva villa moderna de alta gama con impresionantes vistas panorámicas al mar, piscina i…
$3,28M
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Villa en San Pedro Alcantara, Španjolska
Villa
San Pedro Alcantara, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 480 m²
Despertar frente al campo de golf Las Brisas, con vistas abiertas a La Concha y la sensación…
$6,97M
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Villa 4 habitaciones en Marbella, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Marbella, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 586 m²
Número de plantas 1
Exclusiva villa de alta gama con terrazas, estupendas vistas al mar, piscina privada y ascen…
$1,98M
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Villa 7 habitaciones en Marbella, Španjolska
Villa 7 habitaciones
Marbella, Španjolska
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 925 m²
Número de plantas 1
Exclusiva villa moderna de alta gama con una gran piscina infinita y vistas al mar en una zo…
$3,61M
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Villa en Marbella, Španjolska
Villa
Marbella, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 455 m²
Despertar cada mañana frente al golf, rodeado de privacidad y tranquilidad, es un estilo de …
$6,85M
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Villa 9 habitaciones en Marbella, Španjolska
Villa 9 habitaciones
Marbella, Španjolska
Habitaciones 9
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 7
Área 837 m²
Número de plantas 2
Espaciosa villa de élite de alta gama con piscina infinita xxl y asombrosas vistas al mar en…
$4,13M
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Villa 5 habitaciones en Marbella, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Marbella, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 445 m²
Número de plantas 2
Villa de lujo de alta gama con piscina privada, vistas al mar, gimnasio y zona de ocio situa…
$6,68M
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Villa 4 habitaciones en Marbella, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Marbella, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 683 m²
Número de plantas 2
Gran villa de lujo en Marbella con piscina, ascensor y terraza solarium que ofrece increíble…
$2,09M
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Villa en Marbella, Španjolska
Villa
Marbella, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 7
Área 696 m²
Hay un momento en el que una vivienda deja de ser una compra y se convierte en una decisión …
$6,82M
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Villa en San Pedro Alcantara, Španjolska
Villa
San Pedro Alcantara, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 390 m²
Hay decisiones que no se toman solo con la razón, sino con una visión clara de la vida que q…
$5,64M
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Villa en Marbella, Španjolska
Villa
Marbella, Španjolska
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 8
Área 539 m²
Imagine vivir a pocos pasos del mar en una villa contemporánea diseñada para disfrutar Marbe…
$5,80M
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Villa en Marbella, Španjolska
Villa
Marbella, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 616 m²
Hay un momento en el que buscas algo más que una casa en Marbella. Más privacidad, más calma…
$7,55M
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Villa en Marbella, Španjolska
Villa
Marbella, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Número de plantas 1
A magnificent 4-bedroom villa located in an exclusive beachfront location in Marbella East. …
Precio en demanda
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Villa en Marbella, Španjolska
Villa
Marbella, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 693 m²
Número de plantas 3
Nueva residencia de lujo en el corazón de la Milla de Oro, Marbella, España. El complejo res…
$7,61M
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Villa en Marbella, Španjolska
Villa
Marbella, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 500 m²
Número de plantas 3
First line of the sea, Golden Mile, Marbella. New fully finished project, right on the Golde…
$3,36M
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Villa en San Pedro Alcantara, Španjolska
Villa
San Pedro Alcantara, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 550 m²
Número de plantas 2
Un desarrollo contemporáneo de 9 villas de lujo ubicado en la Nueva Milla de Oro entre Marbe…
$2,46M
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Villa en Marbella, Španjolska
Villa
Marbella, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Magnífica villa de 603 m², ubicada en una parcela de 1.100 m² con un carácter moderno y bril…
$3,95M
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Parámetros de las propiedades en Marbella, Španjolska

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
campo de golf cercano
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