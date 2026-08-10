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Adosados con piscina en Venta en Marbella, Španjolska

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San Pedro Alcantara
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1 propiedad total found
Adosado Adosado 4 habitaciones en Marbella, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Marbella, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 300 m²
Número de plantas 1
Espaciosa casa adosada de lujo con una gran terraza en la azotea, piscina comunitaria e impr…
$715,044
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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