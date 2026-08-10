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Áticos con piscina en Venta Marbella, Španjolska

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San Pedro Alcantara
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11 propiedades total found
Ático Ático 4 habitaciones en Marbella, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Marbella, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 178 m²
Piso 3/4
Ático llave en mano amueblado con vistas al mar, amplia terraza y jardines tropicales, situa…
$785,961
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Ático Ático 5 habitaciones en Marbella, Španjolska
Ático Ático 5 habitaciones
Marbella, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 242 m²
Piso 4/4
Ático de lujo con amplia terraza, impresionantes vistas al mar y piscina comunitaria, ubicad…
$1,74M
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Ático Ático 5 habitaciones en Marbella, Španjolska
Ático Ático 5 habitaciones
Marbella, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 169 m²
Piso 3/3
Impresionante ático llave en mano con piscina privada y terraza en la azotea, ubicado en un …
$1,58M
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Ático Ático 4 habitaciones en Marbella, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Marbella, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 154 m²
Piso 3/3
Apartamento de lujo con terraza y vistas espectaculares, ubicado en un lujoso residencial co…
$783,965
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Ático Ático 5 habitaciones en Marbella, Španjolska
Ático Ático 5 habitaciones
Marbella, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 587 m²
Piso 2/3
Ático XXL de alta gama en un edificio exclusivo con gimnasio, piscina cubierta y vistas al m…
$4,99M
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Ático Ático 4 habitaciones en Marbella, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Marbella, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 178 m²
Piso 3/3
Espléndido ático dúplex con una impresionante vista al mar, terraza en la azotea y un gimnas…
$1,47M
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Ático Ático 5 habitaciones en Marbella, Španjolska
Ático Ático 5 habitaciones
Marbella, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 173 m²
Piso 2/2
Ático exclusivo llave en mano con terraza en la azotea y vistas espectaculares al mar, ubica…
$1,35M
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Ático Ático 4 habitaciones en Marbella, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Marbella, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 274 m²
Piso 2/2
Ático de lujo de nueva construcción con gran terraza en la azotea, vistas panorámicas y pisc…
$1,12M
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Ático Ático 5 habitaciones en Marbella, Španjolska
Ático Ático 5 habitaciones
Marbella, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 450 m²
Piso 3/3
Lujoso ático de alta gama en un edificio exclusivo con gimnasio, piscina cubierta y vistas a…
$2,80M
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Ático Ático 4 habitaciones en Marbella, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Marbella, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 190 m²
Piso 3
Ático llave en mano con vistas panorámicas a la montaña, espacios sociales gourmet y piscina…
$648,521
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Ático Ático 3 habitaciones en San Pedro Alcantara, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
San Pedro Alcantara, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 280 m²
Piso 5/5
¡Excelente ubicación! Áticos modernos con un diseño exquisito a 10 minutos de Puerto Banús, …
$1,01M
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Parámetros de las propiedades en Marbella, Španjolska

con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Vista al lago
campo de golf cercano
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De lujo
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