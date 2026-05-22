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Locales comerciales en venta en Malgrat de Mar, Španjolska

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Propiedad comercial 1 100 m² en Malgrat de Mar, Španjolska
Propiedad comercial 1 100 m²
Malgrat de Mar, Španjolska
Habitaciones 24
Dormitorios 24
Área 1 100 m²
Número de plantas 3
Hotel Boutique en Malgrat de Mar cerca de la Costa Brava Este excepcional hotel ofrece una o…
$2,90M
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