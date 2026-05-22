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Apartamentos con Terraza en venta en Madrid, Španjolska

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Apartamento 3 habitaciones en Madrid, Španjolska
UP UP
Apartamento 3 habitaciones
Madrid, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Piso 4
Bienvenido al pináculo de Madrid. Descubre una joya arquitectónica en el corazón del prestig…
$1,83M
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