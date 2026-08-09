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Adosados en Venta en Bajo Ampurdán, Španjolska

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4 propiedades total found
Adosado Adosado 5 habitaciones en Begur, Španjolska
Adosado Adosado 5 habitaciones
Begur, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 318 m²
Número de plantas 3
Chalet adosada de obra nueva en una zona residencial de Begur a pocos minutos del mar. Se…
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Inmobiliaria Scat Realty
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Русский, Español
Adosado Adosado 4 habitaciones en Platja dAro, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Platja dAro, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 150 m²
Número de plantas 2
Casas adosadas de nueva promoción en el centro de recidencial S'Agaro Inicio de la venta …
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Begur, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Begur, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 249 m²
Exclusivo complejo residencial de 27 casas adosadas, situado a solo 5 minutos a pie del cent…
$607,840
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LDV InvestLDV Invest
Adosado Adosado 4 habitaciones en Platja dAro, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Platja dAro, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 187 m²
Este exclusivo complejo residencial de S'Agaro consta de ocho nuevas casas adosadas situadas…
$1,25M
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