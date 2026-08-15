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Propiedades residenciales en venta en Las Palmas, Španjolska

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apartamentos
3
casas independientes
3
6 propiedades total found
Apartamento en Teguise, Španjolska
Apartamento
Teguise, Španjolska
Nº de cuartos de baño 2
Lujosos apartamentos de dos habitaciones con un diseño contemporáneo y piscina compartida en…
$238,479
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Apartamento 3 habitaciones en San Bartolome de Tirajana, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
San Bartolome de Tirajana, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Venta apartamento en el complejo Valle de Izas, El Madroñal. Tres dormitorios y dos baños, c…
$396,538
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Villa en Pájara, Španjolska
Villa
Pájara, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 144 m²
$385,420
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Villa en Pájara, Španjolska
Villa
Pájara, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 106 m²
$325,972
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Villa en El Palmeral, Španjolska
Villa
El Palmeral, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Increíble Villa situada en un entorno espectacular a sólo diez minutos del centro de Santa B…
$840,032
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Apartamento 1 habitacion en Tinajo, Španjolska
Apartamento 1 habitacion
Tinajo, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
En el primer trimestre de 2025 - fantásticas vistas!Construido en 2 etapas, este complejo co…
$790,100
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TekceTekce

Parámetros de las propiedades en Las Palmas, Španjolska

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Piscina
campo de golf cercano
Baratos
De lujo
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