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Dúplex del mar en venta en La Marina Alta, Španjolska

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Dúplex 3 habitaciones en Benitachell, Španjolska
Dúplex 3 habitaciones
Benitachell, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 108 m²
Número de plantas 3
Apartamentos Vistas al Mar en Benitchell Alicante Costa Blanca Explore estos espaciosos apar…
$545,425
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Parámetros de las propiedades en La Marina Alta, Španjolska

con Garaje
con Jardín
con Terraza
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