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Apartamentos con piscina en venta en La Axarquía, Španjolska

Rincon de la Victoria
70
Velez Malaga
49
Torrox
42
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7 propiedades total found
Ático Ático 5 habitaciones en Rincon de la Victoria, Španjolska
Ático Ático 5 habitaciones
Rincon de la Victoria, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Piso 2
Ático cautivador con impresionantes vistas al mar, gimnasio de clase mundial y piscina de es…
$560,181
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Ático Ático 4 habitaciones en Rincon de la Victoria, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Rincon de la Victoria, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 96 m²
Piso 2
Ático de lujo con terraza panorámica privada en la azotea, piscina infinita y gimnasio de cl…
$480,762
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Ático Ático 2 habitaciones en Velez Malaga, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
Velez Malaga, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 99 m²
Piso 5
Ático excepcional con una terraza generosa, acceso a la piscina y hermosos jardines situados…
$302,768
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OneOne
Apartamento 3 habitaciones en Velez Malaga, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Velez Malaga, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 83 m²
Piso 2
Impresionante apartamento con terraza cubierta, piscina e instalaciones familiares, perfecta…
$291,173
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Ático Ático 4 habitaciones en Velez Malaga, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Velez Malaga, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 148 m²
Piso 4/4
Lujosa casa dúplex de gran tamaño en la última planta con terraza en la azotea y piscina com…
$321,499
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Apartamento 4 habitaciones en Velez Malaga, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Velez Malaga, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 129 m²
Piso 2
Apartamento increíble con terraza privada, acceso a una piscina y un parque infantil situado…
$336,797
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Nils OttNils Ott
Apartamento 4 habitaciones en Velez Malaga, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Velez Malaga, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 129 m²
Piso 2/3
Magnífico apartamento con terraza privada, acceso a piscina y zona de juegos infantil, ubica…
$339,813
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Tipos de propiedades en La Axarquía

áticos
1 habitación
2 habitaciones
3 habitaciones
4 habitaciones

Parámetros de las propiedades en La Axarquía, Španjolska

con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
Baratos
De lujo
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