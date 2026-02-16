  1. Realting.com
Permiso de residencia en Španjolska

Plazo de obtención: de 3 meses
Costos: de
$5,093
;
Sobre el Programa de Inmigración

✔️ Permiso de residencia en España durante 3 años sobre una base llave en mano (en la práctica no hay rechazos!):

- sin derecho a trabajar

- con derecho a trabajar como IP

- con la posibilidad de seguir presentando la residencia permanente

🎈 ¡Sin pruebas de empleo o de ingresos!

🎈 ¡Es posible conseguir el servicio de forma remota!

📝 Documentación mínima:

  • Pasaporte

  • Diploma de educación (especial secundaria o superior)

  • estado de cuenta de cualquier banco con cualquier cantidad de facturación

  • récord

💳 Costo del servicio:

  • 1 solicitante - EUR 4290

  • 2 solicitantes - 6.630 euros

  • niños - 1950 euros

  • Registro remoto: 1 solicitante – 6.240 euros

❓ Cómo conseguir el servicio:

  • Escribe tu pregunta y deja el contacto para watsapp (no llames!) para determinar tu situación primero.

  • consulta directa en línea con el proveedor de servicios en España, informando plenamente sobre todos los aspectos, teniendo en cuenta sus condiciones específicas y planes futuros

  • Su decisión de comprar el servicio, la conclusión del contrato y el pago (dos etapas)

  • preparación y presentación de documentos sobre una base llave en mano, apoyo completo

  • 🔔 Usted es residente de España durante 3 años con el derecho a extenderse y la posibilidad de obtener residencia permanente en el futuro (sujeto a ciertas condiciones)

¡Esperamos sus apelaciones!

Margarita Denisova, corredor de bienes raíces extranjeros VRC

Ventajas
