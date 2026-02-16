Permiso de residencia en Španjolska

Sobre el Programa de Inmigración

✔️ Permiso de residencia en España durante 3 años sobre una base llave en mano (en la práctica no hay rechazos!):

- sin derecho a trabajar

- con derecho a trabajar como IP

- con la posibilidad de seguir presentando la residencia permanente

🎈 ¡Sin pruebas de empleo o de ingresos!

🎈 ¡Es posible conseguir el servicio de forma remota!

📝 Documentación mínima:

Pasaporte

Diploma de educación (especial secundaria o superior)

estado de cuenta de cualquier banco con cualquier cantidad de facturación

récord

💳 Costo del servicio:

1 solicitante - EUR 4290

2 solicitantes - 6.630 euros

niños - 1950 euros

Registro remoto: 1 solicitante – 6.240 euros

❓ Cómo conseguir el servicio:

Escribe tu pregunta y deja el contacto para watsapp (no llames!) para determinar tu situación primero.

consulta directa en línea con el proveedor de servicios en España, informando plenamente sobre todos los aspectos, teniendo en cuenta sus condiciones específicas y planes futuros

Su decisión de comprar el servicio, la conclusión del contrato y el pago (dos etapas)

preparación y presentación de documentos sobre una base llave en mano, apoyo completo

🔔 Usted es residente de España durante 3 años con el derecho a extenderse y la posibilidad de obtener residencia permanente en el futuro (sujeto a ciertas condiciones)

¡Esperamos sus apelaciones!

