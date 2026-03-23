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Villas con piscina en venta en Ibiza, Španjolska

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2 propiedades total found
Villa 9 habitaciones en Santa Eulalia del Río, Španjolska
Villa 9 habitaciones
Santa Eulalia del Río, Španjolska
Habitaciones 9
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 768 m²
Villa moderna de alta gama con piscina infinita, grandes terrazas y vistas impresionantes al…
$5,27M
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Agencia
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Villa 9 habitaciones en Santa Eulalia del Río, Španjolska
Villa 9 habitaciones
Santa Eulalia del Río, Španjolska
Habitaciones 9
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 525 m²
Villa moderna de alta gama con piscina infinita, grandes terrazas y vistas impresionantes al…
$5,73M
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Parámetros de las propiedades en Ibiza, Španjolska

con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
Baratos
De lujo
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